Глава комитета ГД сделал заявление мобилизации в России

Картаполов заявил об отсутствии у Минобороны предпосылок для мобилизации

01 октября 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

В Минобороны сейчас поступает достаточное количество заявок на заключение контракта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В данный момент набор контрактников в ряды ВС РФ идет лучше, чем ожидалось, поэтому новая волна мобилизации в стране не ожидается. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, осенняя призывная кампания в текущем году пройдет по старым правилам. «Основной документ для призыва — это бумажная повестка. Мобилизации не ждать. Все хорошо идет по набору по контракту, даже лучше, чем ожидалось, Минобороны назовет вам цифры», — пояснил Андрей Картаполов в беседе с RTVI. По мнению российских военкоров, мобилизация в России может потребоваться только в случае войны с НАТО. В Госдуме ранее называли вбросом слухи о новой волне мобилизованных. В комитете ГД по обороне отмечали — президент РФ Владимир Путин дал четкие указания по комплектованию армии контрактниками. В сентябре в стране приняли закон, позволяющий освобождать участников СВО от уголовной ответственности на стадии суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В данный момент набор контрактников в ряды ВС РФ идет лучше, чем ожидалось, поэтому новая волна мобилизации в стране не ожидается. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, осенняя призывная кампания в текущем году пройдет по старым правилам. «Основной документ для призыва — это бумажная повестка. Мобилизации не ждать. Все хорошо идет по набору по контракту, даже лучше, чем ожидалось, Минобороны назовет вам цифры», — пояснил Андрей Картаполов в беседе с RTVI. По мнению российских военкоров, мобилизация в России может потребоваться только в случае войны с НАТО. В Госдуме ранее называли вбросом слухи о новой волне мобилизованных. В комитете ГД по обороне отмечали — президент РФ Владимир Путин дал четкие указания по комплектованию армии контрактниками. В сентябре в стране приняли закон, позволяющий освобождать участников СВО от уголовной ответственности на стадии суда.