30 сентября 2024

Глава комитета ГД сделал заявление мобилизации в России

Картаполов заявил об отсутствии у Минобороны предпосылок для мобилизации
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В Минобороны сейчас поступает достаточное количество заявок на заключение контракта Фото:
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Мобилизация в России

В данный момент набор контрактников в ряды ВС РФ идет лучше, чем ожидалось, поэтому новая волна мобилизации в стране не ожидается. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, осенняя призывная кампания в текущем году пройдет по старым правилам.

«Основной документ для призыва — это бумажная повестка. Мобилизации не ждать. Все хорошо идет по набору по контракту, даже лучше, чем ожидалось, Минобороны назовет вам цифры», — пояснил Андрей Картаполов в беседе с RTVI.

По мнению российских военкоров, мобилизация в России может потребоваться только в случае войны с НАТО. В Госдуме ранее называли вбросом слухи о новой волне мобилизованных. В комитете ГД по обороне отмечали — президент РФ Владимир Путин дал четкие указания по комплектованию армии контрактниками. В сентябре в стране приняли закон, позволяющий освобождать участников СВО от уголовной ответственности на стадии суда.

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В данный момент набор контрактников в ряды ВС РФ идет лучше, чем ожидалось, поэтому новая волна мобилизации в стране не ожидается. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, осенняя призывная кампания в текущем году пройдет по старым правилам. «Основной документ для призыва — это бумажная повестка. Мобилизации не ждать. Все хорошо идет по набору по контракту, даже лучше, чем ожидалось, Минобороны назовет вам цифры», — пояснил Андрей Картаполов в беседе с RTVI. По мнению российских военкоров, мобилизация в России может потребоваться только в случае войны с НАТО. В Госдуме ранее называли вбросом слухи о новой волне мобилизованных. В комитете ГД по обороне отмечали — президент РФ Владимир Путин дал четкие указания по комплектованию армии контрактниками. В сентябре в стране приняли закон, позволяющий освобождать участников СВО от уголовной ответственности на стадии суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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