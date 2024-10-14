Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20

15 октября 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

Информация о возможном визите Путина на саммит G20 вызвала реакцию на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился к властям Бразилии с просьбой арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Reuters. «Я хотел бы повторить, что власти Бразилии как государства-участника Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать», — заявил Костин в интервью агентству. Генпрокурор подчеркнул необходимость объединения международного сообщества для привлечения Путина к ответственности. Как пишет издание, информация о возможном визите Путина на саммит G20 вызвала реакцию со стороны украинского генпрокурора. Он считает, что Бразилия должна следовать обязательствам Римского статута и Международного уголовного суда. Ранее Украина обращалась к Монголии и Туркменистану с просьбой арестовать Владимир Путина. Киев настаивает на том, что раз страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), она просто обязана выполнить ордер на арест лидера России. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что Москва считает ничтожным решение МУС об ордере на арест президента России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился к властям Бразилии с просьбой арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Reuters. «Я хотел бы повторить, что власти Бразилии как государства-участника Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать», — заявил Костин в интервью агентству. Генпрокурор подчеркнул необходимость объединения международного сообщества для привлечения Путина к ответственности. Как пишет издание, информация о возможном визите Путина на саммит G20 вызвала реакцию со стороны украинского генпрокурора. Он считает, что Бразилия должна следовать обязательствам Римского статута и Международного уголовного суда. Ранее Украина обращалась к Монголии и Туркменистану с просьбой арестовать Владимир Путина. Киев настаивает на том, что раз страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), она просто обязана выполнить ордер на арест лидера России. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что Москва считает ничтожным решение МУС об ордере на арест президента России.