14 октября 2024

Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Информация о возможном визите Путина на саммит G20 вызвала реакцию на Украине Фото:
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился к властям Бразилии с просьбой арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Reuters.

«Я хотел бы повторить, что власти Бразилии как государства-участника Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать», — заявил Костин в интервью агентству. Генпрокурор подчеркнул необходимость объединения международного сообщества для привлечения Путина к ответственности.

Как пишет издание, информация о возможном визите Путина на саммит G20 вызвала реакцию со стороны украинского генпрокурора. Он считает, что Бразилия должна следовать обязательствам Римского статута и Международного уголовного суда.

Ранее Украина обращалась к Монголии и Туркменистану с просьбой арестовать Владимир Путина. Киев настаивает на том, что раз страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), она просто обязана выполнить ордер на арест лидера России. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что Москва считает ничтожным решение МУС об ордере на арест президента России.

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился к властям Бразилии с просьбой арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Reuters. «Я хотел бы повторить, что власти Бразилии как государства-участника Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать», — заявил Костин в интервью агентству. Генпрокурор подчеркнул необходимость объединения международного сообщества для привлечения Путина к ответственности. Как пишет издание, информация о возможном визите Путина на саммит G20 вызвала реакцию со стороны украинского генпрокурора. Он считает, что Бразилия должна следовать обязательствам Римского статута и Международного уголовного суда. Ранее Украина обращалась к Монголии и Туркменистану с просьбой арестовать Владимир Путина. Киев настаивает на том, что раз страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), она просто обязана выполнить ордер на арест лидера России. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что Москва считает ничтожным решение МУС об ордере на арест президента России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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