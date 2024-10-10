10 октября 2024

Украина призвала Туркменистан арестовать Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Визит Владимира Путина в Ашхабад запланирован на 11 октября Фото:
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан задержать президента РФ Владимира Путина во время его предстоящего визита в страну. Сообщение об этом появилось в telegram-канале ведомства.

«Украина надеется, что руководство Туркменистана задержит Путина, на которого выдан ордер на арест Международного суда», — говорится в официальном сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Визит российского лидера в Ашхабад запланирован на 11 октября, где он примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

Ранее Украина выступила с требованием к Монголии арестовать президента России Владимира Путина. Киев настаивает на том, что раз страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), она просто обязана выполнить ордер на арест лидера России. Позже в МУС заявили, что рассматривают возможные меры в отношении Монголии из-за скорого визита Путина. В Кремле не раз заявляли, что Москва считает ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

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Министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан задержать президента РФ Владимира Путина во время его предстоящего визита в страну. Сообщение об этом появилось в telegram-канале ведомства. «Украина надеется, что руководство Туркменистана задержит Путина, на которого выдан ордер на арест Международного суда», — говорится в официальном сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Визит российского лидера в Ашхабад запланирован на 11 октября, где он примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Ранее Украина выступила с требованием к Монголии арестовать президента России Владимира Путина. Киев настаивает на том, что раз страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), она просто обязана выполнить ордер на арест лидера России. Позже в МУС заявили, что рассматривают возможные меры в отношении Монголии из-за скорого визита Путина. В Кремле не раз заявляли, что Москва считает ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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