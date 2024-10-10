Украина призвала Туркменистан арестовать Путина

11 октября 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Визит Владимира Путина в Ашхабад запланирован на 11 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан задержать президента РФ Владимира Путина во время его предстоящего визита в страну. Сообщение об этом появилось в telegram-канале ведомства. «Украина надеется, что руководство Туркменистана задержит Путина, на которого выдан ордер на арест Международного суда», — говорится в официальном сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Визит российского лидера в Ашхабад запланирован на 11 октября, где он примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Ранее Украина выступила с требованием к Монголии арестовать президента России Владимира Путина. Киев настаивает на том, что раз страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), она просто обязана выполнить ордер на арест лидера России. Позже в МУС заявили, что рассматривают возможные меры в отношении Монголии из-за скорого визита Путина. В Кремле не раз заявляли, что Москва считает ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан задержать президента РФ Владимира Путина во время его предстоящего визита в страну. Сообщение об этом появилось в telegram-канале ведомства. «Украина надеется, что руководство Туркменистана задержит Путина, на которого выдан ордер на арест Международного суда», — говорится в официальном сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Визит российского лидера в Ашхабад запланирован на 11 октября, где он примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Ранее Украина выступила с требованием к Монголии арестовать президента России Владимира Путина. Киев настаивает на том, что раз страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), она просто обязана выполнить ордер на арест лидера России. Позже в МУС заявили, что рассматривают возможные меры в отношении Монголии из-за скорого визита Путина. В Кремле не раз заявляли, что Москва считает ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.