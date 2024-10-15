КНДР подорвала межкорейские дороги

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КНДР взорвала несколько участков межкорейских дорог на своей территории
КНДР взорвала несколько участков межкорейских дорог на своей территории Фото:

Северная Корея (КНДР) взорвала несколько участков межкорейских дорог на своей территории. Об этом сообщило агентство Ренхап.

«Северная Корея взорвала часть северной стороны межкорейских дорог», — сообщило южнокорейское агентство.  Об этом говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов (JCS).

Ранее КНДР привела в боевую готовность артиллерию рядом с Южной Кореей. Правительство требовало от Сеула прекратить использование БПЛА для распространения листовок. Южная Корея отвергла все обвинения. В МИД РФ расценили атаки южнокорейских беспилотников вмешательством во внутренние дела страны и осудили их.

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Северная Корея (КНДР) взорвала несколько участков межкорейских дорог на своей территории. Об этом сообщило агентство Ренхап. «Северная Корея взорвала часть северной стороны межкорейских дорог», — сообщило южнокорейское агентство.  Об этом говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов (JCS). Ранее КНДР привела в боевую готовность артиллерию рядом с Южной Кореей. Правительство требовало от Сеула прекратить использование БПЛА для распространения листовок. Южная Корея отвергла все обвинения. В МИД РФ расценили атаки южнокорейских беспилотников вмешательством во внутренние дела страны и осудили их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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