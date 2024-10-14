Экс-мэр Челябинска Котова вошла в комитет Совета Федерации по образованию

Бывший мэр Челябинска, а ныне сенатор Наталья Котова вошла в состав комитета Совета Федерации по образованию и культуре. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.
«Рассмотрен вопрос об изменениях составов комитетов Совета Федерации. В частности, предложено включить в состав Комитета СФ по науке, образованию и культуре — сенаторов Евгения Богомазова и Наталью Котову», — сообщается на сайте Совфеда.
Заявления о включении в состав комитетов поступили от самих сенаторов. Совет Федерации это решение поддержал, приняв соответствующее постановление.
Котова работала на посту мэра Челябинска с 2019 года. Она перешла в Совет Федерации после губернаторских выборов 8 сентября. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации.
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