14 октября 2024

Экс-мэр Челябинска Котова вошла в комитет Совета Федерации по образованию

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Котова Наталья на избирательном участке. Челябинск, котова наталья
Наталья Котова в Совете Федерации займется проблемами образования и культуры Фото:

Бывший мэр Челябинска, а ныне сенатор Наталья Котова вошла в состав комитета Совета Федерации по образованию и культуре. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

«Рассмотрен вопрос об изменениях составов комитетов Совета Федерации. В частности, предложено включить в состав Комитета СФ по науке, образованию и культуре — сенаторов Евгения Богомазова и Наталью Котову», — сообщается на сайте Совфеда.

Заявления о включении в состав комитетов поступили от самих сенаторов. Совет Федерации это решение поддержал, приняв соответствующее постановление.

Котова работала на посту мэра Челябинска с 2019 года. Она перешла в Совет Федерации после губернаторских выборов 8 сентября. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации.

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Бывший мэр Челябинска, а ныне сенатор Наталья Котова вошла в состав комитета Совета Федерации по образованию и культуре. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации. «Рассмотрен вопрос об изменениях составов комитетов Совета Федерации. В частности, предложено включить в состав Комитета СФ по науке, образованию и культуре — сенаторов Евгения Богомазова и Наталью Котову», — сообщается на сайте Совфеда. Заявления о включении в состав комитетов поступили от самих сенаторов. Совет Федерации это решение поддержал, приняв соответствующее постановление. Котова работала на посту мэра Челябинска с 2019 года. Она перешла в Совет Федерации после губернаторских выборов 8 сентября. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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