Политика Власть Экс-мэр Челябинска Котова вошла в комитет Совета Федерации по образованию 15 октября 2024 в 09:46 Размер текста - 17 + Наталья Котова в Совете Федерации займется проблемами образования и культуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший мэр Челябинска, а ныне сенатор Наталья Котова вошла в состав комитета Совета Федерации по образованию и культуре. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации. «Рассмотрен вопрос об изменениях составов комитетов Совета Федерации. В частности, предложено включить в состав Комитета СФ по науке, образованию и культуре — сенаторов Евгения Богомазова и Наталью Котову», — сообщается на сайте Совфеда. Заявления о включении в состав комитетов поступили от самих сенаторов. Совет Федерации это решение поддержал, приняв соответствующее постановление. Котова работала на посту мэра Челябинска с 2019 года. Она перешла в Совет Федерации после губернаторских выборов 8 сентября. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший мэр Челябинска, а ныне сенатор Наталья Котова вошла в состав комитета Совета Федерации по образованию и культуре. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации. «Рассмотрен вопрос об изменениях составов комитетов Совета Федерации. В частности, предложено включить в состав Комитета СФ по науке, образованию и культуре — сенаторов Евгения Богомазова и Наталью Котову», — сообщается на сайте Совфеда. Заявления о включении в состав комитетов поступили от самих сенаторов. Совет Федерации это решение поддержал, приняв соответствующее постановление. Котова работала на посту мэра Челябинска с 2019 года. Она перешла в Совет Федерации после губернаторских выборов 8 сентября. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям