В пермском ТРК «Семья» запланировано обновление кафе на фудкорте. Заведение восточной кухни «Бахчисарай» закроют, а на его месте появится «Восток-папа». Об этом рассказали в администрации торгово-развлекательного комплекса.
«Мы обновляем наш фудкорт, сохраняя при этом представленность популярной восточной кухни. Надеемся, что „Восток-папа“ понравится посетителям ТРК», — сообщила руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.
Она отметила, что обновление фудкорта в торговых центрах — это обычная практика. Чтобы поддерживать интерес покупателей, рекомендуется менять кафе каждые пять лет.
Ранее URA.RU рассказало, что в ТРК «Семья» обновили рестораны. Там открыли новые заведения итальянской и грузинской кухни.
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