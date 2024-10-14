14 октября 2024

Администрация пермского ТРК «Семья» обновит кафе восточной кухни на фудкорте

© Служба новостей «URA.RU»
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В кафе будут подавать шаурму и другие восточные блюда
В кафе будут подавать шаурму и другие восточные блюда Фото:

В пермском ТРК «Семья» запланировано обновление кафе на фудкорте. Заведение восточной кухни «Бахчисарай» закроют, а на его месте появится «Восток-папа». Об этом рассказали в администрации торгово-развлекательного комплекса.

«Мы обновляем наш фудкорт, сохраняя при этом представленность популярной восточной кухни. Надеемся, что „Восток-папа“ понравится посетителям ТРК», — сообщила руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.

Она отметила, что обновление фудкорта в торговых центрах — это обычная практика. Чтобы поддерживать интерес покупателей, рекомендуется менять кафе каждые пять лет.

Ранее URA.RU рассказало, что в ТРК «Семья» обновили рестораны. Там открыли новые заведения итальянской и грузинской кухни.

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В пермском ТРК «Семья» запланировано обновление кафе на фудкорте. Заведение восточной кухни «Бахчисарай» закроют, а на его месте появится «Восток-папа». Об этом рассказали в администрации торгово-развлекательного комплекса. «Мы обновляем наш фудкорт, сохраняя при этом представленность популярной восточной кухни. Надеемся, что „Восток-папа“ понравится посетителям ТРК», — сообщила руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова. Она отметила, что обновление фудкорта в торговых центрах — это обычная практика. Чтобы поддерживать интерес покупателей, рекомендуется менять кафе каждые пять лет. Ранее URA.RU рассказало, что в ТРК «Семья» обновили рестораны. Там открыли новые заведения итальянской и грузинской кухни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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