14 октября 2024

«Никогда не грубила»: знакомая рассказала о девочке, жестоко убитой после ссоры в Первоуральске

Зарезанная в Первоуральске школьница была при жизни тихой и спокойной
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , девочка, стихийный мемориал, школьница
Знакомые охарактеризовали девочку положительно (архивное фото) Фото:

Школьница Шукрона, которую в Первоуральске жестоко зарезала 21-летняя знакомая, была спокойной и никогда никому не грубила. Так 13-летнюю девочку в беседе с корреспондентом URA.RU описала ее знакомая.

«Никогда не поверю, что Шукрона могла кому-то плохое сказать. Она была спокойной, тихой, адекватной. Никому не грубила», — сказала собеседница агентства.

Убийство произошло 9 октября на проспекте Космонавтов. В тот день в гостях у девочки была знакомая (уроженка одной из бывших союзных республик). Между ними произошла ссора, которая закончилась трагедией. Пытаясь замести следы, гостья подожгла квартиру и скрылась, однако оперативники быстро задержали ее. Свою вину она признала и сейчас находится в СИЗО.

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Школьница Шукрона, которую в Первоуральске жестоко зарезала 21-летняя знакомая, была спокойной и никогда никому не грубила. Так 13-летнюю девочку в беседе с корреспондентом URA.RU описала ее знакомая. «Никогда не поверю, что Шукрона могла кому-то плохое сказать. Она была спокойной, тихой, адекватной. Никому не грубила», — сказала собеседница агентства. Убийство произошло 9 октября на проспекте Космонавтов. В тот день в гостях у девочки была знакомая (уроженка одной из бывших союзных республик). Между ними произошла ссора, которая закончилась трагедией. Пытаясь замести следы, гостья подожгла квартиру и скрылась, однако оперативники быстро задержали ее. Свою вину она признала и сейчас находится в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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