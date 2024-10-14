«Никогда не грубила»: знакомая рассказала о девочке, жестоко убитой после ссоры в Первоуральске

Зарезанная в Первоуральске школьница была при жизни тихой и спокойной

Знакомые охарактеризовали девочку положительно (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Школьница Шукрона, которую в Первоуральске жестоко зарезала 21-летняя знакомая, была спокойной и никогда никому не грубила. Так 13-летнюю девочку в беседе с корреспондентом URA.RU описала ее знакомая.

«Никогда не поверю, что Шукрона могла кому-то плохое сказать. Она была спокойной, тихой, адекватной. Никому не грубила», — сказала собеседница агентства.

Убийство произошло 9 октября на проспекте Космонавтов. В тот день в гостях у девочки была знакомая (уроженка одной из бывших союзных республик). Между ними произошла ссора, которая закончилась трагедией. Пытаясь замести следы, гостья подожгла квартиру и скрылась, однако оперативники быстро задержали ее. Свою вину она признала и сейчас находится в СИЗО.