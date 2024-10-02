Сотрудники полиции задержали пьяного водителя, который пытался от них скрыться на своем автомобиле. Видеозапись погони опубликована в официальном telegram-канале краевого ведомства.
«В микрорайоне Запруд сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться от правоохранителей в частном секторе. Он хаотично двигался, резко разгонялся и тормозил, создавал угрозу окружающим. После долгой погони легковушку удалось остановить, а водителя в состоянии алкогольного опьянения задержат», — уточнили в полиции.
За рулем автомобиля находился 59-летний пермяк. Оказалось, что ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения.
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