02 октября 2024

В Перми полицейские поймали пьяного водителя после долгой погони. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя в Перми
Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя в Перми Фото:

Сотрудники полиции задержали пьяного водителя, который пытался от них скрыться на своем автомобиле. Видеозапись погони опубликована в официальном telegram-канале краевого ведомства.

«В микрорайоне Запруд сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться от правоохранителей в частном секторе. Он хаотично двигался, резко разгонялся и тормозил, создавал угрозу окружающим. После долгой погони легковушку удалось остановить, а водителя в состоянии алкогольного опьянения задержат», — уточнили в полиции.

За рулем автомобиля находился 59-летний пермяк. Оказалось, что ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции задержали пьяного водителя, который пытался от них скрыться на своем автомобиле. Видеозапись погони опубликована в официальном telegram-канале краевого ведомства. «В микрорайоне Запруд сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться от правоохранителей в частном секторе. Он хаотично двигался, резко разгонялся и тормозил, создавал угрозу окружающим. После долгой погони легковушку удалось остановить, а водителя в состоянии алкогольного опьянения задержат», — уточнили в полиции. За рулем автомобиля находился 59-летний пермяк. Оказалось, что ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...