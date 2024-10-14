14 октября 2024

Приговор пермякам, которые подожгли военкомат в Кировском районе, вступил в силу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд признал мужчин виновными
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Центральный окружной военный суд признал пермяков Александра Гашева и Михаила Соколова виновными в поджоге военкомата в Кировском районе города Перми. Приговор вступил в силу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

«На основании решения Центрального окружного военного суда обвиняемые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Приговор суда вступил в законную силу», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что Гашев и Соколов в июне 2022 года подожгли военкомат в Кировском районе. По данным краевого УФСБ, они совершили террористический акт из-за сотрудничества со службой безопасности Украины. Гашева приговорили к 10 годам лишения свободы, а Соколова — к 11 годам.

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Центральный окружной военный суд признал пермяков Александра Гашева и Михаила Соколова виновными в поджоге военкомата в Кировском районе города Перми. Приговор вступил в силу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. «На основании решения Центрального окружного военного суда обвиняемые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Приговор суда вступил в законную силу», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что Гашев и Соколов в июне 2022 года подожгли военкомат в Кировском районе. По данным краевого УФСБ, они совершили террористический акт из-за сотрудничества со службой безопасности Украины. Гашева приговорили к 10 годам лишения свободы, а Соколова — к 11 годам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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