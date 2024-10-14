Центральный окружной военный суд признал пермяков Александра Гашева и Михаила Соколова виновными в поджоге военкомата в Кировском районе города Перми. Приговор вступил в силу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.
«На основании решения Центрального окружного военного суда обвиняемые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Приговор суда вступил в законную силу», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что Гашев и Соколов в июне 2022 года подожгли военкомат в Кировском районе. По данным краевого УФСБ, они совершили террористический акт из-за сотрудничества со службой безопасности Украины. Гашева приговорили к 10 годам лишения свободы, а Соколова — к 11 годам.
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