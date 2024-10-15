«Небо — страсть жизни»: погибший в Грозном офицер из Екатеринбурга мечтал быть пилотом

Офицер из Екатеринбурга, погибший при взрыве в Грозном, мечтал быть пилотом

15 октября 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

Илья Брюхачев мечтал летать на истребителе (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС Офицер из Екатеринбурга Илья Брюхачев, который скончался в результате взрыва на заправочной станции в Грозном, с детства был увлечен авиацией и мечтал стать пилотом. Он хотел летать на истребителе. Об этом URA.RU рассказал друг погибшего Никита. «Илья собирал мозаики с изображениями самолетов, а после школы служил в Военно-воздушных силах РФ и стал кадровым офицером. Затем он продолжил образование в авиационно-технологическом колледже, получив специализацию по эксплуатации и техническому обслуживанию летательных аппаратов. Илья мечтал летать на истребителе. Небо — страсть всей его жизни. Хотя он так и не стал летчиком, но его работа была связана с авиацией», — вспомнил собеседник. Новость по теме «Пошел выбросить мусор»: офицер из Екатеринбурга погиб при взрыве в Грозном. Фото Детство и юные годы Ильи прошли в квартире на Хвойной в микрорайоне Компрессорный, которую его родители Алексей и Лариса получили от завода. Отец занимался ремонтами квартир, а мама была домохозяйкой. У погибшего есть младший брат Владимир. Взрыв на заправке «Лидер» в чеченской столице прогремел 12 октября. Одна из цистерн повредила угол жилого здания. В результате ЧП погибли четыре человека, включая двух детей. Еще пять человек получили ранения. Расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку. Вся актуальная информация о ЧП — в сюжете агентства. Редакция URA.RU приносит соболезнования семьям погибших и пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Офицер из Екатеринбурга Илья Брюхачев, который скончался в результате взрыва на заправочной станции в Грозном, с детства был увлечен авиацией и мечтал стать пилотом. Он хотел летать на истребителе. Об этом URA.RU рассказал друг погибшего Никита. «Илья собирал мозаики с изображениями самолетов, а после школы служил в Военно-воздушных силах РФ и стал кадровым офицером. Затем он продолжил образование в авиационно-технологическом колледже, получив специализацию по эксплуатации и техническому обслуживанию летательных аппаратов. Илья мечтал летать на истребителе. Небо — страсть всей его жизни. Хотя он так и не стал летчиком, но его работа была связана с авиацией», — вспомнил собеседник. Детство и юные годы Ильи прошли в квартире на Хвойной в микрорайоне Компрессорный, которую его родители Алексей и Лариса получили от завода. Отец занимался ремонтами квартир, а мама была домохозяйкой. У погибшего есть младший брат Владимир. Взрыв на заправке «Лидер» в чеченской столице прогремел 12 октября. Одна из цистерн повредила угол жилого здания. В результате ЧП погибли четыре человека, включая двух детей. Еще пять человек получили ранения. Расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку. Вся актуальная информация о ЧП — в сюжете агентства. Редакция URA.RU приносит соболезнования семьям погибших и пострадавших.