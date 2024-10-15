Суд в Екатеринбурге оштрафовал магнитогорца на 400 тысяч за комментарии в сети

15 октября 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

В качестве наказания мужчина получил штраф Фото: Илья Московец © URA.RU Центральный окружной военный суд (дислокация — Екатеринбург, Свердловская область) оштрафовал на 400 тысяч рублей жителя Магнитогорска (Челябинская область), обвиняемого в пропаганде терроризма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. «С учетом деятельного раскаяния и полного признания своей вины судебной инстанцией указанное лицо приговорено к наказанию в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Также его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Выявление подобных случаев находится на контроле управления. Так в сентябре был выявлен еще один приспешник террористических взглядов, который пытался распространять их в интернете. Мужчина был задержан и сейчас находится под следствием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный окружной военный суд (дислокация — Екатеринбург, Свердловская область) оштрафовал на 400 тысяч рублей жителя Магнитогорска (Челябинская область), обвиняемого в пропаганде терроризма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. «С учетом деятельного раскаяния и полного признания своей вины судебной инстанцией указанное лицо приговорено к наказанию в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Также его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Выявление подобных случаев находится на контроле управления. Так в сентябре был выявлен еще один приспешник террористических взглядов, который пытался распространять их в интернете. Мужчина был задержан и сейчас находится под следствием.