Суд в Екатеринбурге оштрафовал магнитогорца на 400 тысяч за комментарии в сети

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Оглашение приговора Ивану Ергеледжи. Свердловская область, Первоуральск, приговор, арест, герб россии, суд, мера пресечения
В качестве наказания мужчина получил штраф Фото:

Центральный окружной военный суд (дислокация — Екатеринбург, Свердловская область) оштрафовал на 400 тысяч рублей жителя Магнитогорска (Челябинская область), обвиняемого в пропаганде терроризма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«С учетом деятельного раскаяния и полного признания своей вины судебной инстанцией указанное лицо приговорено к наказанию в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Также его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Выявление подобных случаев находится на контроле управления. Так в сентябре был выявлен еще один приспешник террористических взглядов, который пытался распространять их в интернете. Мужчина был задержан и сейчас находится под следствием.

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Центральный окружной военный суд (дислокация — Екатеринбург, Свердловская область) оштрафовал на 400 тысяч рублей жителя Магнитогорска (Челябинская область), обвиняемого в пропаганде терроризма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. «С учетом деятельного раскаяния и полного признания своей вины судебной инстанцией указанное лицо приговорено к наказанию в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Также его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Выявление подобных случаев находится на контроле управления. Так в сентябре был выявлен еще один приспешник террористических взглядов, который пытался распространять их в интернете. Мужчина был задержан и сейчас находится под следствием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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