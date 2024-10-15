Показано, как разбирают самолет «Уральских авиалиний», севший в пшеничном поле. Фото, видео

«Уральские авиалинии» поделились кадрами с разбора самолета, севшего в поле

15 октября 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Уральские авиалинии» поделилась кадрами с демонтажа самолета Airbus А320, который экстренно посадили в пшеничном поле под Новосибирском. Специалисты уже сняли кабины пилотов и элементы пассажирского салона, рассказали в пресс-службе перевозчика. «В первую очередь были сняты элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Полностью демонтированы: радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической системы, топливной системы, системы кондиционирования воздуха, сняты оба двигателя. Также демонтирована большая часть механизации крыла», — следует из сообщения. Детали борта отправляют в авиационный технический центр авиакомпании в Екатеринбурге. Росавиация уже исключила лайнер из сертификата эксплуатанта, документ летной годности аннулирован. Воздушное судно окончательно разберут к декабрю 2024-го. Изначально работы планировали завершить к весне 2025 года. Разбор самолета ведут поэтапно, а снятые детали проверят и отремонтируют для установки на другие ВС. Борт сел под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Он направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Обошлось без пострадавших. Инженерно-технический авиакомпании приступил к демонтажу деталей спустя год после ЧП. Подробнее об истории самолета и его судьбе — в сюжете URA.RU.