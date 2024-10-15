Елка, лабиринт, гигантские гирлянды: появились эскизы ледового городка в центре Екатеринбурга

Ледовый городок, который впервые установят не на площади 1905 года, а в Историческом сквере Екатеринбурга, оборудуют елкой, лабиринтом, гигантскими гирляндами и многим другим. Возведение городка в стиле «Новогодней сказки снеговиков» обойдется мэрии в 24,4 миллиона рублей. Информация об этом появилась на госзакупках.
«Снеговик — это один из самых популярных символов зимы. Веселая зимняя затея со снеговиками — неотъемлемая часть наших зимних праздников и атрибут зимнего парка или двора. Ледовый городок в Историческом сквере приурочен к международному дню снеговиков, который отмечается 18 января, поэтому новогодний комплекс будет воплощать снеговиков и их зимний дух, ведь снежные фигуры несут лишь позитивные эмоции, ощущения безоблачного детства и радости», — следует из описания конкурса.
Всего в ледовом городке установят пять горок. По всей площадке будут расставлены скульптуры снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки. Высота елки составит 30 метров.
С идеей о переносе ледового городка выступил мэр Алексей Орлов. Он рассказал, что задумывался об этом несколько лет назад, но этого не делали из-за возможной критики со стороны горожан. Площадь 1905 года оставлять пустой власти не собираются. Там оборудуют каток, который будет открыт в течение пяти месяцев.
Фото: сайт госзакупок
Фото: сайт госзакупок
Фото: сайт госзакупок
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Ледовый городок, который впервые установят не на площади 1905 года, а в Историческом сквере Екатеринбурга, оборудуют елкой, лабиринтом, гигантскими гирляндами и многим другим. Возведение городка в стиле «Новогодней сказки снеговиков» обойдется мэрии в 24,4 миллиона рублей. Информация об этом появилась на госзакупках. «Снеговик — это один из самых популярных символов зимы. Веселая зимняя затея со снеговиками — неотъемлемая часть наших зимних праздников и атрибут зимнего парка или двора. Ледовый городок в Историческом сквере приурочен к международному дню снеговиков, который отмечается 18 января, поэтому новогодний комплекс будет воплощать снеговиков и их зимний дух, ведь снежные фигуры несут лишь позитивные эмоции, ощущения безоблачного детства и радости», — следует из описания конкурса. Всего в ледовом городке установят пять горок. По всей площадке будут расставлены скульптуры снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки. Высота елки составит 30 метров. С идеей о переносе ледового городка выступил мэр Алексей Орлов. Он рассказал, что задумывался об этом несколько лет назад, но этого не делали из-за возможной критики со стороны горожан. Площадь 1905 года оставлять пустой власти не собираются. Там оборудуют каток, который будет открыт в течение пяти месяцев.