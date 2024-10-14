14 октября 2024

Губернатор Махонин поддержал идею создания вытрезвителей в Пермском крае

Вытрезвители в Пермском крае заработают с 1 января 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Принимать решение о создании вытрезвителей будут комиссии по профилактике правонарушений
Принимать решение о создании вытрезвителей будут комиссии по профилактике правонарушений Фото:

Вытрезвители появятся в Пермском крае с 1 января 2025 года. Соответствующий закон, принятый в сентябре депутатами краевого заксобрания, подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Специализированная организация создается в форме государственного учреждения Пермского края либо его структурного подразделения […] в населенных пунктах с численностью населения более 100 тысяч человек по состоянию на 1 января года, предшествующего году принятия данного решения», — сказано в документе.

Решение о необходимости создания вытрезвителей в территориях будут принимать комиссии по профилактике правонарушений. После этого решение комиссий направляется в краевое правительство, за которым и остается последнее слово, говорится в законе.

Впервые о необходимости создания подобных организаций в Прикамье заговорили в 2023 году. Согласно решению региональных властей, предпосылками для создания вытрезвителей станут «пиковые значения»»»»»» по преступлениям и правонарушениям, совершенным гражданами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Вытрезвители появятся в Пермском крае с 1 января 2025 года. Соответствующий закон, принятый в сентябре депутатами краевого заксобрания, подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «Специализированная организация создается в форме государственного учреждения Пермского края либо его структурного подразделения […] в населенных пунктах с численностью населения более 100 тысяч человек по состоянию на 1 января года, предшествующего году принятия данного решения», — сказано в документе. Решение о необходимости создания вытрезвителей в территориях будут принимать комиссии по профилактике правонарушений. После этого решение комиссий направляется в краевое правительство, за которым и остается последнее слово, говорится в законе. Впервые о необходимости создания подобных организаций в Прикамье заговорили в 2023 году. Согласно решению региональных властей, предпосылками для создания вытрезвителей станут «пиковые значения»»»»»» по преступлениям и правонарушениям, совершенным гражданами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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