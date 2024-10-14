Губернатор Махонин поддержал идею создания вытрезвителей в Пермском крае

Вытрезвители появятся в Пермском крае с 1 января 2025 года. Соответствующий закон, принятый в сентябре депутатами краевого заксобрания, подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
«Специализированная организация создается в форме государственного учреждения Пермского края либо его структурного подразделения […] в населенных пунктах с численностью населения более 100 тысяч человек по состоянию на 1 января года, предшествующего году принятия данного решения», — сказано в документе.
Решение о необходимости создания вытрезвителей в территориях будут принимать комиссии по профилактике правонарушений. После этого решение комиссий направляется в краевое правительство, за которым и остается последнее слово, говорится в законе.
Впервые о необходимости создания подобных организаций в Прикамье заговорили в 2023 году. Согласно решению региональных властей, предпосылками для создания вытрезвителей станут «пиковые значения»»»»»» по преступлениям и правонарушениям, совершенным гражданами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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