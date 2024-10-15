В Петербурге задержали мужчину, который обманывал на деньги военнослужащих

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Задержанный мужчина находится под подпиской о невыезде Фото:

В Санкт-Петербурге был задержан 24-летний житель Хабаровска, он обвиняется в обмане военных и членов их семей на суммы до миллиона рублей. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили журналисты.

«Правоохранительные органы задержали 24-летнего парня из Хабаровска, который находится в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере», — передает telegram-канал 78 | Новости. По информации следствия, мужчина вместе с двумя соучастниками представлялся сотрудниками юридической фирмы «Гарант27». Он предлагал услуги по решению вопросов с льготами, выплатами и жилищными сертификатами. За эти услуги военнослужащие платили вперед.

После месяца поисков петербургские полицейские уведомили о задержании подозреваемого своих коллег из Хабаровска. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

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В Санкт-Петербурге был задержан 24-летний житель Хабаровска, он обвиняется в обмане военных и членов их семей на суммы до миллиона рублей. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили журналисты. «Правоохранительные органы задержали 24-летнего парня из Хабаровска, который находится в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере», — передает telegram-канал 78 | Новости. По информации следствия, мужчина вместе с двумя соучастниками представлялся сотрудниками юридической фирмы «Гарант27». Он предлагал услуги по решению вопросов с льготами, выплатами и жилищными сертификатами. За эти услуги военнослужащие платили вперед. После месяца поисков петербургские полицейские уведомили о задержании подозреваемого своих коллег из Хабаровска. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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