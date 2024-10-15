В Петербурге задержали мужчину, который обманывал на деньги военнослужащих

В Санкт-Петербурге был задержан 24-летний житель Хабаровска, он обвиняется в обмане военных и членов их семей на суммы до миллиона рублей. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили журналисты.
«Правоохранительные органы задержали 24-летнего парня из Хабаровска, который находится в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере», — передает telegram-канал 78 | Новости. По информации следствия, мужчина вместе с двумя соучастниками представлялся сотрудниками юридической фирмы «Гарант27». Он предлагал услуги по решению вопросов с льготами, выплатами и жилищными сертификатами. За эти услуги военнослужащие платили вперед.
После месяца поисков петербургские полицейские уведомили о задержании подозреваемого своих коллег из Хабаровска. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.
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