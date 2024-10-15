Происшествия Криминал В Петербурге задержали мужчину, который обманывал на деньги военнослужащих 15 октября 2024 в 13:25 Размер текста - 17 + Задержанный мужчина находится под подпиской о невыезде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге был задержан 24-летний житель Хабаровска, он обвиняется в обмане военных и членов их семей на суммы до миллиона рублей. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили журналисты. «Правоохранительные органы задержали 24-летнего парня из Хабаровска, который находится в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере», — передает telegram-канал 78 | Новости. По информации следствия, мужчина вместе с двумя соучастниками представлялся сотрудниками юридической фирмы «Гарант27». Он предлагал услуги по решению вопросов с льготами, выплатами и жилищными сертификатами. За эти услуги военнослужащие платили вперед. После месяца поисков петербургские полицейские уведомили о задержании подозреваемого своих коллег из Хабаровска. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Санкт-Петербурге был задержан 24-летний житель Хабаровска, он обвиняется в обмане военных и членов их семей на суммы до миллиона рублей. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили журналисты. «Правоохранительные органы задержали 24-летнего парня из Хабаровска, который находится в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере», — передает telegram-канал 78 | Новости. По информации следствия, мужчина вместе с двумя соучастниками представлялся сотрудниками юридической фирмы «Гарант27». Он предлагал услуги по решению вопросов с льготами, выплатами и жилищными сертификатами. За эти услуги военнослужащие платили вперед. После месяца поисков петербургские полицейские уведомили о задержании подозреваемого своих коллег из Хабаровска. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям