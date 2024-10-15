Прокуратура проверит заплесневелую челябинскую больницу

Прокуратура проведет проверку заплесневелой больницы в Сатке Челябинской области после публикации URA.RU. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура проверит исполнение медицинским учреждением санитарно-эпидемиологического законодательства, а также соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи в надлежащих условиях. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, проверка придет в Саткинскую областную больницу. По данным пациентов, в палатах инфекционного отделения обнаружены очаги черной плесени, меры к обработке и ликвидации не принимаются. Кроме того, нарушаются графики кварцевания и проветривания в палатах.
О плесени в палатах больницы Сатки рассказала мать годовалого ребенка, которых госпитализировали туда на минувшей неделе. По словам пациентов, черная плесень разрослась по всему медучреждению.
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