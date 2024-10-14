Пермские ученые создали нейросеть для бесперебойной подачи тепла в квартиры

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) нашли способ повысить эффективность систем городского теплоснабжения. Специалисты вуза совместно с компанией «СофтМ» разработали и протестировали новые методы для более быстрой и эффективной подачи тепла в пермские квартиры, рассказали URA.RU в пресс-службе ПНИПУ.
«Методы апробированы на реальных данных, что подтверждает возможность их использования при разработке интеллектуальной информационной системы управления теплоснабжением, — объяснил профессор кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ Валерий Столбов. Для обучения новых моделей ученые выбрали 10 многоквартирных домов Перми. Для каждого была разработан индивидуальный алгоритм вычисления температуры на входе в здание.
Такие «умные» системы нуждаются в регулярном обновлении, чтобы тепло в пермские квартиры приходило вовремя. Этот подход снизит трату ресурсов на перерасход топлива и электроэнергии, обслуживание и ремонт оборудования, добавили в пресс-службе вуза.
Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха создали адаптивную систему управления, при которой нейросеть помогает контролировать качество выпускаемой продукции на предприятиях. Эта разработка будет полезна в разных отраслях, включая химию и нефтегазовую промышленность.
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