14 октября 2024

Пермские ученые создали нейросеть для бесперебойной подачи тепла в квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые ПНИПУ оптимизировали управление системой городского теплоснабжения Фото:

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) нашли способ повысить эффективность систем городского теплоснабжения. Специалисты вуза совместно с компанией «СофтМ» разработали и протестировали новые методы для более быстрой и эффективной подачи тепла в пермские квартиры, рассказали URA.RU в пресс-службе ПНИПУ.

«Методы апробированы на реальных данных, что подтверждает возможность их использования при разработке интеллектуальной информационной системы управления теплоснабжением, — объяснил профессор кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ Валерий Столбов. Для обучения новых моделей ученые выбрали 10 многоквартирных домов Перми. Для каждого была разработан индивидуальный алгоритм вычисления температуры на входе в здание.

Такие «умные» системы нуждаются в регулярном обновлении, чтобы тепло в пермские квартиры приходило вовремя. Этот подход снизит трату ресурсов на перерасход топлива и электроэнергии, обслуживание и ремонт оборудования, добавили в пресс-службе вуза.

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха создали адаптивную систему управления, при которой нейросеть помогает контролировать качество выпускаемой продукции на предприятиях. Эта разработка будет полезна в разных отраслях, включая химию и нефтегазовую промышленность.

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Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) нашли способ повысить эффективность систем городского теплоснабжения. Специалисты вуза совместно с компанией «СофтМ» разработали и протестировали новые методы для более быстрой и эффективной подачи тепла в пермские квартиры, рассказали URA.RU в пресс-службе ПНИПУ. «Методы апробированы на реальных данных, что подтверждает возможность их использования при разработке интеллектуальной информационной системы управления теплоснабжением, — объяснил профессор кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ Валерий Столбов. Для обучения новых моделей ученые выбрали 10 многоквартирных домов Перми. Для каждого была разработан индивидуальный алгоритм вычисления температуры на входе в здание. Такие «умные» системы нуждаются в регулярном обновлении, чтобы тепло в пермские квартиры приходило вовремя. Этот подход снизит трату ресурсов на перерасход топлива и электроэнергии, обслуживание и ремонт оборудования, добавили в пресс-службе вуза. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха создали адаптивную систему управления, при которой нейросеть помогает контролировать качество выпускаемой продукции на предприятиях. Эта разработка будет полезна в разных отраслях, включая химию и нефтегазовую промышленность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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