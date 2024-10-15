Зачем в России ввели самозапрет на кредиты

Возможность установить самозапрет на оформление кредитов поможет россиянам обезопасить себя от попадания в долговую яму по вине мошенников. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит гражданам подписывать отказ занимать деньги у банков и микрофинансовых организаций (МФО). Финансовый эксперт Сергей Кикевич отмечает, что мера избавит россиян от регулярных проверок кредитной истории, а в случае незаконного займа поможет оспорить его в суде.
Новый механизм начнет действовать 1 марта 2025 года. Как сообщили в пресс-службе правительства, заявление о самозапрете можно подать одним из двух способов — через единый портал Госуслуг или в многофункциональном центре. Информация о решении в любом случае поступит в личный кабинет гражданина на портале, а при подаче через МФЦ об этом сообщит сотрудник центра. По такой же схеме россияне смогут снять самозапрет.
Услугой можно воспользоваться неограниченное количество раз. Сведения о действии самозапрета вносят в кредитную историю гражданина. На основании этой отметки банки и МФО должны отказывать при поступлении заявки на кредит или заем.
В правительстве отмечают, что подписанное постановление — часть работы по реализации новых норм федеральных законов «О кредитных историях» и «О потребительском кредите», которые были приняты в феврале этого года. Документ будет опубликован позже.
Введение самозапрета — полезная мера, которая позволит гражданам не опасаться, что мошенники без их ведома возьмут на них кредиты. Утечка персональных данных сейчас нередкий случай, чем и пользуются злоумышленники, отмечает Сергей Кикевич. Такие договоры оспариваются, но это непростой и длительный процесс.
«Постоянно возникают ситуации, когда данные используются злоумышленниками для оформления кредитов без ведома самих граждан. Чтобы узнать, не попал ли он в такую ситуацию, человеку приходится периодически проверять свою кредитную историю. Те, кто не умеет это делать, попадают в неприятные ситуации, когда им сообщают, что необходимо вернуть долги, о которых они даже не знали», — отмечает эксперт.
Некоторые россияне вообще никогда не берут кредиты и не собираются этого делать. Они точно уверены, что такие услуги банков им не понадобятся, поэтому, вероятно, захотят установить самозапрет, полагает собеседник URA.RU.
«Что важно, в этом документе будет возможность отказываться от конкретных видов кредитов. Например, человек пользуется только кредитными картами. Тогда он сможет оставить себе эту возможность и установить запрет на оформление на него потребительских кредитов, микрозаймов, ипотеки», — говорит Сергей Кикевич.
Эксперт добавил, что мера вряд ли удержит россиян от плохо обдуманных кредитов, которые они берут сами. Ничего не помешает гражданину, импульсивно решившему занять деньги у банка, снять для этого ранее оформленный самозапрет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.