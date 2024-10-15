Зачем в России ввели самозапрет на кредиты

Мишустин подписал постановление о самозапрете граждан на кредиты
© Служба новостей «URA.RU»
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Самозапрет не поможет уберечь граждан от необдуманных кредитов, отмечает эксперт
Самозапрет не поможет уберечь граждан от необдуманных кредитов, отмечает эксперт Фото:

Возможность установить самозапрет на оформление кредитов поможет россиянам обезопасить себя от попадания в долговую яму по вине мошенников. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит гражданам подписывать отказ занимать деньги у банков и микрофинансовых организаций (МФО). Финансовый эксперт Сергей Кикевич отмечает, что мера избавит россиян от регулярных проверок кредитной истории, а в случае незаконного займа поможет оспорить его в суде.

Сейчас единственный способ убедиться в отсутствии оформленных мошенниками кредитов — проверять кредитную историю
Сейчас единственный способ убедиться в отсутствии оформленных мошенниками кредитов — проверять кредитную историю
Фото:

Новый механизм начнет действовать 1 марта 2025 года. Как сообщили в пресс-службе правительства, заявление о самозапрете можно подать одним из двух способов — через единый портал Госуслуг или в многофункциональном центре. Информация о решении в любом случае поступит в личный кабинет гражданина на портале, а при подаче через МФЦ об этом сообщит сотрудник центра. По такой же схеме россияне смогут снять самозапрет.

Услугой можно воспользоваться неограниченное количество раз. Сведения о действии самозапрета вносят в кредитную историю гражданина. На основании этой отметки банки и МФО должны отказывать при поступлении заявки на кредит или заем.
Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление о самозапрете начнет действовать 1 марта
Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление о самозапрете начнет действовать 1 марта
Фото:

В правительстве отмечают, что подписанное постановление — часть работы по реализации новых норм федеральных законов «О кредитных историях» и «О потребительском кредите», которые были приняты в феврале этого года. Документ будет опубликован позже.

Введение самозапрета — полезная мера, которая позволит гражданам не опасаться, что мошенники без их ведома возьмут на них кредиты. Утечка персональных данных сейчас нередкий случай, чем и пользуются злоумышленники, отмечает Сергей Кикевич. Такие договоры оспариваются, но это непростой и длительный процесс.

«Постоянно возникают ситуации, когда данные используются злоумышленниками для оформления кредитов без ведома самих граждан. Чтобы узнать, не попал ли он в такую ситуацию, человеку приходится периодически проверять свою кредитную историю. Те, кто не умеет это делать, попадают в неприятные ситуации, когда им сообщают, что необходимо вернуть долги, о которых они даже не знали», — отмечает эксперт.

Некоторые россияне вообще никогда не берут кредиты и не собираются этого делать. Они точно уверены, что такие услуги банков им не понадобятся, поэтому, вероятно, захотят установить самозапрет, полагает собеседник URA.RU.

«Что важно, в этом документе будет возможность отказываться от конкретных видов кредитов. Например, человек пользуется только кредитными картами. Тогда он сможет оставить себе эту возможность и установить запрет на оформление на него потребительских кредитов, микрозаймов, ипотеки», — говорит Сергей Кикевич.

Эксперт добавил, что мера вряд ли удержит россиян от плохо обдуманных кредитов, которые они берут сами. Ничего не помешает гражданину, импульсивно решившему занять деньги у банка, снять для этого ранее оформленный самозапрет.

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Возможность установить самозапрет на оформление кредитов поможет россиянам обезопасить себя от попадания в долговую яму по вине мошенников. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит гражданам подписывать отказ занимать деньги у банков и микрофинансовых организаций (МФО). Финансовый эксперт Сергей Кикевич отмечает, что мера избавит россиян от регулярных проверок кредитной истории, а в случае незаконного займа поможет оспорить его в суде. Новый механизм начнет действовать 1 марта 2025 года. Как сообщили в пресс-службе правительства, заявление о самозапрете можно подать одним из двух способов — через единый портал Госуслуг или в многофункциональном центре. Информация о решении в любом случае поступит в личный кабинет гражданина на портале, а при подаче через МФЦ об этом сообщит сотрудник центра. По такой же схеме россияне смогут снять самозапрет. В правительстве отмечают, что подписанное постановление — часть работы по реализации новых норм федеральных законов «О кредитных историях» и «О потребительском кредите», которые были приняты в феврале этого года. Документ будет опубликован позже. Введение самозапрета — полезная мера, которая позволит гражданам не опасаться, что мошенники без их ведома возьмут на них кредиты. Утечка персональных данных сейчас нередкий случай, чем и пользуются злоумышленники, отмечает Сергей Кикевич. Такие договоры оспариваются, но это непростой и длительный процесс. «Постоянно возникают ситуации, когда данные используются злоумышленниками для оформления кредитов без ведома самих граждан. Чтобы узнать, не попал ли он в такую ситуацию, человеку приходится периодически проверять свою кредитную историю. Те, кто не умеет это делать, попадают в неприятные ситуации, когда им сообщают, что необходимо вернуть долги, о которых они даже не знали», — отмечает эксперт. Некоторые россияне вообще никогда не берут кредиты и не собираются этого делать. Они точно уверены, что такие услуги банков им не понадобятся, поэтому, вероятно, захотят установить самозапрет, полагает собеседник URA.RU. Эксперт добавил, что мера вряд ли удержит россиян от плохо обдуманных кредитов, которые они берут сами. Ничего не помешает гражданину, импульсивно решившему занять деньги у банка, снять для этого ранее оформленный самозапрет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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