Всероссийский детский экологический форум стартовал в Челябинске. Фото

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Клипарт, разное. Екатеринбург, текслер алексей
Текслер подчеркнул значимость экофорума для Челябинской области (архивное фото) Фото:

В Челябинске начал работу Всероссийский детский экологический форум, собравший школьников из 51 региона России. Об этом 15 октября сообщил губернатор области Алексей Текслер.

«В Челябинске стартовал Всероссийский детский экологический форум. К нам приехали школьники из 51 региона нашей страны — всего на отборочный этап было подано 3500 заявок», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Сегодня команды будут защищать свои проекты по сохранению природы перед опытными экспертами и учеными. Победителей определят в 17 номинациях, а лучшие проекты получат финансовую поддержку для реализации.

Особое внимание на форуме уделяется активности юных экологов из Челябинской области. Ребята уже с раннего возраста занимаются экологическим образованием. Это способствует повышению интереса и востребованности экологических специальностей. Само мероприятие является значимым событием для региона и уже традиционно проводится в Челябинске, добавил Текслер.

В прошлом году в детском Всероссийском экофоруме приняли участие школьники из 16 регионов страны. В Челябинск приезжали ребята из Башкирии, Татарстана, ЛНР, ДНР, Московской, Ленинградской, Новосибирской областей. Форум проводился два дня и включал в себя мастер-классы, выставки, работу в командах над проектами и их презентацию.

Текслер поприветствовал участников Детского экологического форума в Челябинске
Текслер поприветствовал участников Детского экологического форума в Челябинске
В Челябинскую область съехались ребята из 51-го региона России
В Челябинскую область съехались ребята из 51-го региона России

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В Челябинске начал работу Всероссийский детский экологический форум, собравший школьников из 51 региона России. Об этом 15 октября сообщил губернатор области Алексей Текслер. «В Челябинске стартовал Всероссийский детский экологический форум. К нам приехали школьники из 51 региона нашей страны — всего на отборочный этап было подано 3500 заявок», — написал Текслер в своем telegram-канале. Сегодня команды будут защищать свои проекты по сохранению природы перед опытными экспертами и учеными. Победителей определят в 17 номинациях, а лучшие проекты получат финансовую поддержку для реализации. Особое внимание на форуме уделяется активности юных экологов из Челябинской области. Ребята уже с раннего возраста занимаются экологическим образованием. Это способствует повышению интереса и востребованности экологических специальностей. Само мероприятие является значимым событием для региона и уже традиционно проводится в Челябинске, добавил Текслер. В прошлом году в детском Всероссийском экофоруме приняли участие школьники из 16 регионов страны. В Челябинск приезжали ребята из Башкирии, Татарстана, ЛНР, ДНР, Московской, Ленинградской, Новосибирской областей. Форум проводился два дня и включал в себя мастер-классы, выставки, работу в командах над проектами и их презентацию.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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