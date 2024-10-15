Всероссийский детский экологический форум стартовал в Челябинске. Фото

15 октября 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Текслер подчеркнул значимость экофорума для Челябинской области (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске начал работу Всероссийский детский экологический форум, собравший школьников из 51 региона России. Об этом 15 октября сообщил губернатор области Алексей Текслер. «В Челябинске стартовал Всероссийский детский экологический форум. К нам приехали школьники из 51 региона нашей страны — всего на отборочный этап было подано 3500 заявок», — написал Текслер в своем telegram-канале. Сегодня команды будут защищать свои проекты по сохранению природы перед опытными экспертами и учеными. Победителей определят в 17 номинациях, а лучшие проекты получат финансовую поддержку для реализации. Особое внимание на форуме уделяется активности юных экологов из Челябинской области. Ребята уже с раннего возраста занимаются экологическим образованием. Это способствует повышению интереса и востребованности экологических специальностей. Само мероприятие является значимым событием для региона и уже традиционно проводится в Челябинске, добавил Текслер. В прошлом году в детском Всероссийском экофоруме приняли участие школьники из 16 регионов страны. В Челябинск приезжали ребята из Башкирии, Татарстана, ЛНР, ДНР, Московской, Ленинградской, Новосибирской областей. Форум проводился два дня и включал в себя мастер-классы, выставки, работу в командах над проектами и их презентацию. Текслер поприветствовал участников Детского экологического форума в Челябинске Telegram-канал Алексея Текслера В Челябинскую область съехались ребята из 51-го региона России Telegram-канал Алексея Текслера Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске начал работу Всероссийский детский экологический форум, собравший школьников из 51 региона России. Об этом 15 октября сообщил губернатор области Алексей Текслер. «В Челябинске стартовал Всероссийский детский экологический форум. К нам приехали школьники из 51 региона нашей страны — всего на отборочный этап было подано 3500 заявок», — написал Текслер в своем telegram-канале. Сегодня команды будут защищать свои проекты по сохранению природы перед опытными экспертами и учеными. Победителей определят в 17 номинациях, а лучшие проекты получат финансовую поддержку для реализации. Особое внимание на форуме уделяется активности юных экологов из Челябинской области. Ребята уже с раннего возраста занимаются экологическим образованием. Это способствует повышению интереса и востребованности экологических специальностей. Само мероприятие является значимым событием для региона и уже традиционно проводится в Челябинске, добавил Текслер. В прошлом году в детском Всероссийском экофоруме приняли участие школьники из 16 регионов страны. В Челябинск приезжали ребята из Башкирии, Татарстана, ЛНР, ДНР, Московской, Ленинградской, Новосибирской областей. Форум проводился два дня и включал в себя мастер-классы, выставки, работу в командах над проектами и их презентацию.