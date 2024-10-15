В Челябинске начал работу Всероссийский детский экологический форум, собравший школьников из 51 региона России. Об этом 15 октября сообщил губернатор области Алексей Текслер.
«В Челябинске стартовал Всероссийский детский экологический форум. К нам приехали школьники из 51 региона нашей страны — всего на отборочный этап было подано 3500 заявок», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Сегодня команды будут защищать свои проекты по сохранению природы перед опытными экспертами и учеными. Победителей определят в 17 номинациях, а лучшие проекты получат финансовую поддержку для реализации.
Особое внимание на форуме уделяется активности юных экологов из Челябинской области. Ребята уже с раннего возраста занимаются экологическим образованием. Это способствует повышению интереса и востребованности экологических специальностей. Само мероприятие является значимым событием для региона и уже традиционно проводится в Челябинске, добавил Текслер.
В прошлом году в детском Всероссийском экофоруме приняли участие школьники из 16 регионов страны. В Челябинск приезжали ребята из Башкирии, Татарстана, ЛНР, ДНР, Московской, Ленинградской, Новосибирской областей. Форум проводился два дня и включал в себя мастер-классы, выставки, работу в командах над проектами и их презентацию.
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