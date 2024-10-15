Солистка «А-студио» раскрыла, какие продукты помогли ей прийти в форму после третьих родов

Солистка «А-студио» Кэти Топурия раскрыла, как она пришла в форму после третьих родов. Корреспонденту URA.RU артистка призналась, что предпочитает готовить еду из домашних продуктов, которые производятся в семейном хозяйстве в Белоруссии.
Нынешним летом в жизни солистки «А-студио» Кети Топурия случилось знаменательное событие. Артистка в третий раз стала матерью: звезда родила дочь Николь. Засиживаться в декрете Кети не стала. Она уже вернулась на сцену, радуя поклонников своими песнями.
«Имя для дочки я выбирала все 9 месяцев, пока ее ждала, — говорит Кети. — В итоге, выбрала в последний момент. У нас были разные варианты, но я не совсем была в них уверена. У меня так всегда обычно происходит: посмотрю на ребенка и понимаю, как его назвать. Дочку назвала Николь. Мне очень нравится, чтобы в паспорте было полное, красивое имя. А дома мы зовем ее „Ники“. Я люблю короткие имена. Кстати, у старшей дочери похожая история. Ее я долго звала дома „Ливи“. Хотя по паспорту она — Оливия. А сейчас уже и дома чаще называем ее полным именем».
После родов Кети почти полностью восстановилась. На недавнем концерте она удивила звезд своими формами: певица выглядит эффектно и сексуально. И это несмотря на то, что после родов прошло всего три с небольшим месяца.
«На самом деле я пока не очень своими формами довольна, — смеется певица. — Надо скинуть еще килограммов восемь. Я держусь, пытаюсь правильно питаться. Хотя, честно говоря, в последнее время уже подрасслабилась».
По словам Кети, она отказалась от мучного и сладкого. И старается в целом придерживаться правильного питания. Топурия любит домашние продукты.
«У нас в Белоруссии (оттуда родом муж певицы — авт.) — большое хозяйство, — улыбается артистка. — Очень много разных животных: есть и гуси, и курицы, и кролики, и даже павлины. Поэтому у нас и яйца, и молоко очень вкусное… Мы очень любим домашние продукты. Живностью, конечно, занимаются специально обученные люди. У меня просто физически нет времени за хозяйством ухаживать. Но я с удовольствием все ем».
38-летняя Кети — мать троих детей. В июне 2015 года она родила дочь Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана. В ноябре 2020 года Кети вышла замуж за предпринимателя Льва Деньгова. В 2021-м году в браке родился сын Адам, а нынешним летом — дочь Николь.
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