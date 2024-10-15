Из-за травмы ребенка в челябинском скейт-парке возбуждено уголовное дело. Фото

15 октября 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на десять лет (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования десятилетнего мальчика на скейт-площадке в Сатке. От разрушения платформы ребенок упал внутрь конструкции и получил травмы, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан“)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инцидент, в результате которого ребенок получил травмы, произошел 8 сентября на спортивной площадке около дома №12а по улице Куйбышева в Сатке. Во время выполнения трюка на самокате под 10-летним мальчиком обрушилась платформа и он упал внутрь конструкции. ЧП произошло из-за непринятия подрядчиком должных мер по контролю за техническим состоянием объекта, отмечают в СУ СКР по Челябинской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Глава СК России Александр Бастрыкин ранее поставил на контроль проверку по обращению о травмировании ребенка на скейт-площадке в Сатке. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования десятилетнего мальчика на скейт-площадке в Сатке. От разрушения платформы ребенок упал внутрь конструкции и получил травмы, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан“)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инцидент, в результате которого ребенок получил травмы, произошел 8 сентября на спортивной площадке около дома №12а по улице Куйбышева в Сатке. Во время выполнения трюка на самокате под 10-летним мальчиком обрушилась платформа и он упал внутрь конструкции. ЧП произошло из-за непринятия подрядчиком должных мер по контролю за техническим состоянием объекта, отмечают в СУ СКР по Челябинской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Глава СК России Александр Бастрыкин ранее поставил на контроль проверку по обращению о травмировании ребенка на скейт-площадке в Сатке. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ведомства.