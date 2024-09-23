Власти России переориентируют экономику с доходов от экспорта нефти и газа на прибыль от высоких технологий. На форуме «Микроэлектроника» в Сочи премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что научный подход, интеллект и технический прогресс являются главными движущими силами государства. Как объяснили URA.RU эксперты, власти понимают, что время сверхдоходов от нефти и газа прошло, надо развивать электронику, чтобы остальные отрасли не отставали от зарубежных конкурентов.
На 10-й форум приехали более 3 000 специалистов из 850 компаний и организаций. Они наглядно продемонстрировали Михаилу Мишустину, как сейчас в России развивается микроэлектроника, передает с места событий корреспондент URA.RU.
На выставке представлены последние разработки отечественных компаний и институтов. Это микросхемы, процессоры, транзисторы, платы, микроконтроллеры и другие технологические продукты для решения всевозможных задач. В шумных залах участники отрасли делятся друг с другом планами, обмениваются мнениям, договариваются о сотрудничестве.
Во время осмотра выставки премьер-министр уделил внимание мельчайшим деталям, узнав принцип работы каждого продукта. Мишустин заинтересовался устройством компании «ХайТэк» для распознавания объектов. Оно уловило даже галстуки премьера и его сопровождающих. Гендиректор компании Андрей Панков рассказал главе правительства, что для ускорения работы нейросетей создали специальный отечественный процессор, на базе которого разработали линейку вычислителей. Премьер предположил использовать технологию для распознавания документов и паспортов, а также поручил представить разработку главе Минцифры Максуту Шадаеву.
Мишустин отметил, что крайне важно снизить зависимость от зарубежных компонентов, в том числе из Китая. По его мнению, необходимо масштабировать представленные на выставке разработки.
«Без соответствующей продукции уже невозможно представить многие современные товары, которые нужны бизнесу и людям. Совершенствование транспорта и финансовой сферы, здравоохранения, освоение космического пространства. И конечно, хорошее состояние и устойчивость критической инфраструктуры страны», — заявил премьер-министр на пленарном заседании форума.
Российскую электронику производят практически по всей стране, считает премьер. Вокруг ведущих инженерных вузов действуют научно-производственные кластеры, развертывается инфраструктура индустриальных парков, опытных полигонов, центров трансфера технологий и инжиниринговых услуг, добавил Мишустин. По его мнению, нужно одновременно вкладываться в электронное машиностроение, производство особо чистых материалов и электронных компонентов, развивать собственное программное обеспечение.
«Общий настрой необходимо сохранить. Ведь работы еще точно много. Текущий этап — переходный. Из отрасли, находившейся в системном упадке и отстающей от уровня развитых стран на десятки лет, она преобразуется в действительно инновационную основу научно-технологического и экономического прогресса нашей страны на долгосрочную перспективу», — резюмировал премьер.
Мишустин понимает, что в условиях научно-технической революции развитие экономики больше не может опираться только на экспорт сырья, поэтому форсирует развитие микроэлектроники, от которой зависят все другие отрасли страны, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев. «В свое время либеральные демократы использовали примитивный лозунг: мы добываем нефть, газ и другие ресурсы, продаем их, а все остальное купим. Понятно, что это с треском провалилось», — считает эксперт.
Правительство использует термин «особо значимый проект», когда направляет усилия и средства на критически важные для экономики и безопасности страны проекты и технологии, именно таким проектом является производство микроэлектроники, считает председатель Совета Торгово-промышленной палаты России по развитию цифровой экономики, директор ассоциации Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. «В области разработки программного обеспечения Россия вполне конкурентоспособна на мировом уровне. А по электронике — сильное отставание. В части компьютеров, серверов, мониторов, то есть конечных устройств, в последние два года быстро растет собственная сборка и производство. По микроэлектронике же и по процессорам предстоит большая работа. Без развития цифровой экономики все остальные отрасли тоже будут отставать», — заявил собеседник URA.RU.
Для решения этого вопроса России поможет сотрудничество с Китаем, Индией и другими азиатскими странами, отметил Комлев. По его мнению, властям стоит нарастить взаимоотношения с Белоруссией, где сумели сохранить многие производства и инженерные школы.
Власти показывают, что активно включились в развитие микроэлектроники, полагает доцент Института системной и программной инженерии и информационных технологий НИУ МИЭТ Петр Федоров. «Главный вызов, который стоит сейчас перед микроэлектроникой — развитие собственного производства. Оно существует, но требуется его развивать и увеличивать эффективность… Чтобы обслуживать новые установки и со всем этим работать нужны новые высококвалифицированные кадры», — заявил Федоров.
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