Возмутитель спокойствия из гордумы пошел в мэры Челябинска

15 октября 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Владимир Корнев заявил об амбициях мэра Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-депутат гордумы Челябинска, эсер Владимир Корнев подал документы на конкурс на пост мэра. Об этом Корнев заявил 15 октября в своем аккаунте в соцсетях. «Подал пакет документов на конкурса главы на пост главы Челябинска. В этом городе будут жить наши дети, и мы должны заботиться о них. Я поднял общество инвалидов Металлургического района — так же я подниму и Челябинск. Вместе мы победим!» — заявил Корнев. Информация о претендентах на пост мэра на сайте гордумы подтверждает информацию Корнева. «Корнев Владимир Валерьевич, 1985 года рождения, Металлургическое отделение ЧелГОО ЧООО „Всероссийское общество инвалидов“, председатель», — сказано на сайте гордумы. Корнев уже десятый кандидат, подавший пакет документов на конкурс. Корнев известен как возмутитель спокойствия в предыдущем составе гордумы. Сообщалось в том числе о драках с его участием. В ходе завершившейся выборной кампании в гордуму. Корнев предлагал 200 тысяч рублей за голос в свою пользу. Правда, позднее назвал это шуткой. В итоге Корнев не сумел избраться в новый состав гордумы. Он проиграл спикеру Металлургического райсовета Алексею Четвернину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-депутат гордумы Челябинска, эсер Владимир Корнев подал документы на конкурс на пост мэра. Об этом Корнев заявил 15 октября в своем аккаунте в соцсетях. «Подал пакет документов на конкурса главы на пост главы Челябинска. В этом городе будут жить наши дети, и мы должны заботиться о них. Я поднял общество инвалидов Металлургического района — так же я подниму и Челябинск. Вместе мы победим!» — заявил Корнев. Информация о претендентах на пост мэра на сайте гордумы подтверждает информацию Корнева. «Корнев Владимир Валерьевич, 1985 года рождения, Металлургическое отделение ЧелГОО ЧООО „Всероссийское общество инвалидов“, председатель», — сказано на сайте гордумы. Корнев уже десятый кандидат, подавший пакет документов на конкурс. Корнев известен как возмутитель спокойствия в предыдущем составе гордумы. Сообщалось в том числе о драках с его участием. В ходе завершившейся выборной кампании в гордуму. Корнев предлагал 200 тысяч рублей за голос в свою пользу. Правда, позднее назвал это шуткой. В итоге Корнев не сумел избраться в новый состав гордумы. Он проиграл спикеру Металлургического райсовета Алексею Четвернину.