Возмутитель спокойствия из гордумы пошел в мэры Челябинска

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Отчет Натальи Котовой на заседании Городской думы. Челябинск, корнев владимир
Владимир Корнев заявил об амбициях мэра Челябинска Фото:

Экс-депутат гордумы Челябинска, эсер Владимир Корнев подал документы на конкурс на пост мэра. Об этом Корнев заявил 15 октября в своем аккаунте в соцсетях.

«Подал пакет документов на конкурса главы на пост главы Челябинска. В этом городе будут жить наши дети, и мы должны заботиться о них. Я поднял общество инвалидов Металлургического района — так же я подниму и Челябинск. Вместе мы победим!» — заявил Корнев.

Информация о претендентах на пост мэра на сайте гордумы подтверждает информацию Корнева. «Корнев Владимир Валерьевич, 1985 года рождения, Металлургическое отделение ЧелГОО ЧООО „Всероссийское общество инвалидов“, председатель», — сказано на сайте гордумы. Корнев уже десятый кандидат, подавший пакет документов на конкурс.

Корнев известен как возмутитель спокойствия в предыдущем составе гордумы. Сообщалось в том числе о драках с его участием. В ходе завершившейся выборной кампании в гордуму. Корнев предлагал 200 тысяч рублей за голос в свою пользу. Правда, позднее назвал это шуткой.

В итоге Корнев не сумел избраться в новый состав гордумы. Он проиграл спикеру Металлургического райсовета Алексею Четвернину.

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Экс-депутат гордумы Челябинска, эсер Владимир Корнев подал документы на конкурс на пост мэра. Об этом Корнев заявил 15 октября в своем аккаунте в соцсетях. «Подал пакет документов на конкурса главы на пост главы Челябинска. В этом городе будут жить наши дети, и мы должны заботиться о них. Я поднял общество инвалидов Металлургического района — так же я подниму и Челябинск. Вместе мы победим!» — заявил Корнев. Информация о претендентах на пост мэра на сайте гордумы подтверждает информацию Корнева. «Корнев Владимир Валерьевич, 1985 года рождения, Металлургическое отделение ЧелГОО ЧООО „Всероссийское общество инвалидов“, председатель», — сказано на сайте гордумы. Корнев уже десятый кандидат, подавший пакет документов на конкурс. Корнев известен как возмутитель спокойствия в предыдущем составе гордумы. Сообщалось в том числе о драках с его участием. В ходе завершившейся выборной кампании в гордуму. Корнев предлагал 200 тысяч рублей за голос в свою пользу. Правда, позднее назвал это шуткой. В итоге Корнев не сумел избраться в новый состав гордумы. Он проиграл спикеру Металлургического райсовета Алексею Четвернину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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