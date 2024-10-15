Власти Екатеринбурга определятся с турналогом до 1 декабря

15 октября 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Для гостей Екатеринбурга планируют ввести турналог Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Екатеринбурга до 1 декабря 2024 года должны решить, будут ли вводить в городе туристический налог. Если это произойдет, то гости местных отелей будут платить по 100 рублей за ночь за пребывание в столице Урала. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов на встрече с журналистами, сообщает корреспондент URA.RU. «Это в среднем 100 рублей за одну ночевку. Ряд крупных муниципалитетов и небольших городов ввели уже этот налог. Сегодня провели большое совещание с участием налоговых органов. Решение принято. Рабочая группа сформирована из представителей гордумы и администрации. Документ будет внесен в течение ноября. До 1 декабря мы должны это решение принять. Я сторонник этого налога», — заявил Орлов. По его словам, введенная мера поможет в развитии внутреннего туризма. Ранее в беседе с URA.RU Орлов отмечал, что туристический налог в Свердловской области может появиться с 1 января 2025 года. Вероятнее всего, первыми его введут 14 городов, входящих в Екатеринбургскую агломерацию. В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям вводить с 2025 года туристический налог. Он, по сути, заменит курортный сбор, который постояльцы гостиниц, хостелов оплачивают при заселении. Подобное действует, например, в Санкт-Петербурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга до 1 декабря 2024 года должны решить, будут ли вводить в городе туристический налог. Если это произойдет, то гости местных отелей будут платить по 100 рублей за ночь за пребывание в столице Урала. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов на встрече с журналистами, сообщает корреспондент URA.RU. «Это в среднем 100 рублей за одну ночевку. Ряд крупных муниципалитетов и небольших городов ввели уже этот налог. Сегодня провели большое совещание с участием налоговых органов. Решение принято. Рабочая группа сформирована из представителей гордумы и администрации. Документ будет внесен в течение ноября. До 1 декабря мы должны это решение принять. Я сторонник этого налога», — заявил Орлов. По его словам, введенная мера поможет в развитии внутреннего туризма. Ранее в беседе с URA.RU Орлов отмечал, что туристический налог в Свердловской области может появиться с 1 января 2025 года. Вероятнее всего, первыми его введут 14 городов, входящих в Екатеринбургскую агломерацию. В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям вводить с 2025 года туристический налог. Он, по сути, заменит курортный сбор, который постояльцы гостиниц, хостелов оплачивают при заселении. Подобное действует, например, в Санкт-Петербурге.