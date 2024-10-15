На саммите ЕС обсудит передачу 50 млрд долларов под активы России

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Лидеры ЕС обсудят кредит Украине на $50 млрд под российские активы
Лидеры ЕС обсудят кредит Украине на $50 млрд под российские активы Фото:
новость из сюжета
Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

На грядущем саммите Евросоюза, который пройдет 17-18 октября, лидеры стран-членов планируют обсудить выделение Украине кредита на сумму 50 миллиардов долларов. Эти средства предполагается предоставить под залог российских активов, замороженных в западных государствах.

«На ближайшем саммите 17-18 октября лидеры стран Евросоюза обсудят ... тему предоставления Украине кредита на общую сумму в 50 миллиардов долларов под залог заблокированных в западных государствах российских активов», — передает сетевое издание argumenti.ru. В рамках саммита также предстоит решить, каким образом будут использоваться заблокированные активы, и определить механизмы их применения для поддержки Украины.

Ранее стало известно, что большинство стран-членов ЕС поддерживают идею о продлении заморозки активов на период до трех лет. Этот подход, известный как «Вариант B», предполагает возможность единогласного продления заморозки каждые 36 месяцев, что исключает вето отдельных государств.

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На грядущем саммите Евросоюза, который пройдет 17-18 октября, лидеры стран-членов планируют обсудить выделение Украине кредита на сумму 50 миллиардов долларов. Эти средства предполагается предоставить под залог российских активов, замороженных в западных государствах. «На ближайшем саммите 17-18 октября лидеры стран Евросоюза обсудят ... тему предоставления Украине кредита на общую сумму в 50 миллиардов долларов под залог заблокированных в западных государствах российских активов», — передает сетевое издание argumenti.ru. В рамках саммита также предстоит решить, каким образом будут использоваться заблокированные активы, и определить механизмы их применения для поддержки Украины. Ранее стало известно, что большинство стран-членов ЕС поддерживают идею о продлении заморозки активов на период до трех лет. Этот подход, известный как «Вариант B», предполагает возможность единогласного продления заморозки каждые 36 месяцев, что исключает вето отдельных государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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