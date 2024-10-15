На саммите ЕС обсудит передачу 50 млрд долларов под активы России

На грядущем саммите Евросоюза, который пройдет 17-18 октября, лидеры стран-членов планируют обсудить выделение Украине кредита на сумму 50 миллиардов долларов. Эти средства предполагается предоставить под залог российских активов, замороженных в западных государствах.
«На ближайшем саммите 17-18 октября лидеры стран Евросоюза обсудят ... тему предоставления Украине кредита на общую сумму в 50 миллиардов долларов под залог заблокированных в западных государствах российских активов», — передает сетевое издание argumenti.ru. В рамках саммита также предстоит решить, каким образом будут использоваться заблокированные активы, и определить механизмы их применения для поддержки Украины.
Ранее стало известно, что большинство стран-членов ЕС поддерживают идею о продлении заморозки активов на период до трех лет. Этот подход, известный как «Вариант B», предполагает возможность единогласного продления заморозки каждые 36 месяцев, что исключает вето отдельных государств.
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