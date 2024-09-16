Politico: в ЕС поддерживают идею о заморозке российских активов на три года

Большинство стран Евросоюза поддерживают предложение о заморозке российских активов на срок до трех лет. Об этом сообщает издание Politico.
«Вариант B: продление заморозки активов каждые 36 месяцев единогласным решением, поддерживается Комиссией и большинством стран ЕС», — говорится в материале издания. Рассмотрение такого длительного срока позволит ЕС сохранять активы замороженными без возможности вето от отдельных стран-членов.
Помимо данной идеи, были выдвинуты еще два предложения. Первый вариант, предусматривающий заморозку российских суверенных активов на срок в пять лет с возможностью пересмотра каждые 12 месяцев, подразумевает, что большинство государств-членов Европейского Союза должны вынести решение о размораживании данных активов. Это усложняет ситуацию для отдельных стран, в частности Венгрии, которая рассматривается как главный кандидат на роль страны, способной поставить под сомнение кредитные обязательства. Другим вариантом является продление действий санкций на срок до 36 месяцев, что кажется наименее вероятным вариантом.
Изменения в порядок работы санкций против России были предложены после месяцев разногласий с США. Европейская комиссия стремится убедить Вашингтон инвестировать в кредит для Украины, используя непредвиденные прибыли от замороженных активов. Теперь столицы ЕС должны определиться с выбором предпочтительного варианта действий.
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