Госдума облегчит жизнь дачникам

Хозпостройки попали под дачную амнистию
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Под амнистию попадут бани, теплицы, сараи
Под амнистию попадут бани, теплицы, сараи Фото:

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о «дачной амнистии». Она распространится на бани, теплицы и другие хозяйственные постройки.

«В настоящее время регистрация бани, теплицы и других объектов требует немало времени и денег, а их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности», — передает РИА Новости текст проекта. Теперь эти требования не распространяются на самовольные постройки.

В тексте законопроекта также отмечается, что сараи, бани, погреба, расположенные на дачных участках, относятся к некапитальным строениям. Они принадлежат владельцам этого участка.

Ранее в подмосковном минимуществе сообщили, что свыше 46,6 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в регионе по дачной амнистии с начала 2024 года, передает 360.ru. Такой показатель на четыре тысячи больше, чем в прошлом году. Больше всего объектов зарегистрировали в Раменском, Дмитрове и Истре.

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Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о «дачной амнистии». Она распространится на бани, теплицы и другие хозяйственные постройки. «В настоящее время регистрация бани, теплицы и других объектов требует немало времени и денег, а их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности», — передает РИА Новости текст проекта. Теперь эти требования не распространяются на самовольные постройки. В тексте законопроекта также отмечается, что сараи, бани, погреба, расположенные на дачных участках, относятся к некапитальным строениям. Они принадлежат владельцам этого участка. Ранее в подмосковном минимуществе сообщили, что свыше 46,6 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в регионе по дачной амнистии с начала 2024 года, передает 360.ru. Такой показатель на четыре тысячи больше, чем в прошлом году. Больше всего объектов зарегистрировали в Раменском, Дмитрове и Истре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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