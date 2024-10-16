В Катайске ищут инвестора, который вложит десятки миллионов рублей в покупку единственного отеля вблизи федеральной трассы Курган — Екатеринбург. О продаже гостиничного комплекса корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.
«Продается готовый гостиничный бизнес в Катайске вблизи федеральной трассы Екатеринбург — Курган. Цена: 70 миллионов рублей», — рассказали в бизнес-сообществе.
Отдельно двухэтажную гостиницу с шестью номерами оценивают в 55 миллионов, а кафе — в 15 миллионов рублей. Комплекс располагается в 150 км от Екатеринбурга и в 220 км от Кургана.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане снизили цену правительственной гостиницы «Зауралье» на 17 миллионов рублей. Власти пытаются продать недвижимость в восьмой раз, на предыдущие торги никто не подавал заявки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.