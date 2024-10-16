Власти ищут инвестора для единственного отеля вблизи трассы Курган—Екатеринбург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе Курган — Екатеринбург продают гостиницу с кафе
На трассе Курган — Екатеринбург продают гостиницу с кафе Фото:

В Катайске ищут инвестора, который вложит десятки миллионов рублей в покупку единственного отеля вблизи федеральной трассы Курган — Екатеринбург. О продаже гостиничного комплекса корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.

«Продается готовый гостиничный бизнес в Катайске вблизи федеральной трассы Екатеринбург — Курган. Цена: 70 миллионов рублей», — рассказали в бизнес-сообществе.

Отдельно двухэтажную гостиницу с шестью номерами оценивают в 55 миллионов, а кафе — в 15 миллионов рублей. Комплекс располагается в 150 км от Екатеринбурга и в 220 км от Кургана.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане снизили цену правительственной гостиницы «Зауралье» на 17 миллионов рублей. Власти пытаются продать недвижимость в восьмой раз, на предыдущие торги никто не подавал заявки.

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В Катайске ищут инвестора, который вложит десятки миллионов рублей в покупку единственного отеля вблизи федеральной трассы Курган — Екатеринбург. О продаже гостиничного комплекса корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. «Продается готовый гостиничный бизнес в Катайске вблизи федеральной трассы Екатеринбург — Курган. Цена: 70 миллионов рублей», — рассказали в бизнес-сообществе. Отдельно двухэтажную гостиницу с шестью номерами оценивают в 55 миллионов, а кафе — в 15 миллионов рублей. Комплекс располагается в 150 км от Екатеринбурга и в 220 км от Кургана. Ранее URA.RU писало, что в Кургане снизили цену правительственной гостиницы «Зауралье» на 17 миллионов рублей. Власти пытаются продать недвижимость в восьмой раз, на предыдущие торги никто не подавал заявки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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