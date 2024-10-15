Россия хочет импортировать электричество из Грузии и Азербайджана

Россия обратилась к Азербайджану и Грузии с запросом на возможность импорта электроэнергии в случае аварийных ситуаций. Об этом сообщила член правления компании «Интер РАО» Александра Панина.
«Да, мы запросили две страны: Азербайджан и Грузию. Спросили о возможности поставки. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», — отметила Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. Ее слова передает ТАСС.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, по запросу «Системного оператора», РФ планирует обратиться к энергосистемам Грузии и Азербайджана с просьбой поддержки, заявила Панина. Она также добавила, что пока компания не получила ответов от указанных стран, но подчеркнула, что Россия будет стремиться минимизировать импорт электроэнергии.
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