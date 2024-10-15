Россия хочет импортировать электричество из Грузии и Азербайджана

Россия хочет импортрировать электричество из Грузии и Азербайджана
© Служба новостей «URA.RU»
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РФ запросила у Азербайджана и Грузии импорт электроэнергии при авариях
РФ запросила у Азербайджана и Грузии импорт электроэнергии при авариях Фото:

Россия обратилась к Азербайджану и Грузии с запросом на возможность импорта электроэнергии в случае аварийных ситуаций. Об этом сообщила член правления компании «Интер РАО» Александра Панина.

«Да, мы запросили две страны: Азербайджан и Грузию. Спросили о возможности поставки. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», — отметила Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. Ее слова передает ТАСС.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, по запросу «Системного оператора», РФ планирует обратиться к энергосистемам Грузии и Азербайджана с просьбой поддержки, заявила Панина. Она также добавила, что пока компания не получила ответов от указанных стран, но подчеркнула, что Россия будет стремиться минимизировать импорт электроэнергии.

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Россия обратилась к Азербайджану и Грузии с запросом на возможность импорта электроэнергии в случае аварийных ситуаций. Об этом сообщила член правления компании «Интер РАО» Александра Панина. «Да, мы запросили две страны: Азербайджан и Грузию. Спросили о возможности поставки. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», — отметила Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. Ее слова передает ТАСС. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, по запросу «Системного оператора», РФ планирует обратиться к энергосистемам Грузии и Азербайджана с просьбой поддержки, заявила Панина. Она также добавила, что пока компания не получила ответов от указанных стран, но подчеркнула, что Россия будет стремиться минимизировать импорт электроэнергии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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