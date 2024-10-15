Адвокат раскрыл перспективы дела блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб

В отношении блогера Сергея Косенко возбуждено сразу два уголовных дела по факту того, что он бросил в сугроб своего двухмесячного сына. Ему грозит до 10 лет колонии. Адвокат Илья Антоненко в беседе с корреспондентом URA.RU разъяснил перспективы этих дел.
Косенко вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда. «Покушение именно на причинение тяжкого вреда здоровью — относительно свежая в практике уголовно-правовая конструкция, которая породила дискуссии среди правоприменителей на предмет ее состоятельности.
Так, для покушения необходимо наличие прямого конкретизированного умысла, то есть четкое представление о причиняемом вреде и результате. Применительно к данному случаю затруднительно даже предположить, каким образом от бросания ребенка в глубокий снег неизбежно наступили бы последствия, опасные для жизни: неизгладимое обезображивание лица или развитие тяжелого хронического заболевания», — пояснил адвокат.
Косенко не проживает на территории России. Антоненко рассказал, как это влияет на исход уголовных дел, возбужденных в отношении блогера.
«Факт отсутствия подозреваемого на территории РФ не препятствует проведению следственными органами различных мероприятий в рамках расследования дела, которые возможны в отсутствие такого лица. В дальнейшем уголовное дело может быть приостановлено за розыском лица, как один из сценариев. Вместе с тем, исходя из имеющихся в открытых источниках сведений, судебная перспектива данного кейса представляется мне весьма неочевидной», — заключил Антоненко.
Скандал с ребенком случился в начале этого года. После опубликованного видео Косенко заявлял, что кидал в сугроб якобы не сына, а куклу. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин тогда поручил возбудить на блогера уголовное дело по факту совершения им противоправных действий в отношении ребенка. Кроме этого, было дано поручение провести налоговую проверку Косенко.
Блогер неоднократно попадал в скандальные истории. Его обвиняли во введении в заблуждение и мошенничестве, продаже бесполезной и очевидной информации. Один из громких скандалов связан с его обучающим курсом. Косенко учил, как снимать короткие видео в запрещенной соцсети, чтобы они «залетали». Стоимость участия в проекте доходила до полутора миллионов рублей. Позже покупатели пожаловались на недостаток полезной информации в курсе, некоторые захотели вернуть деньги.
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