15 октября 2024

Politico: ФАТФ примет решение о внесении России в свой черный список

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ФАТФ собирается встретиться по вопросу черного списка на следующей неделе
ФАТФ собирается встретиться по вопросу черного списка на следующей неделе Фото:

На следующей неделе Международная группа по разработке финансовых мер против отмывания денег (ФАТФ) примет решение о включении России в черный список организации. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на документ, который оказался в распоряжении журналистов.

«ФАТФ... на следующей неделе примет решение о включении России в свой черный список», — передает Politico. Согласно информации, встреча органа, задачей которого является анализ кандидатур для включения в список и подтверждение оснований, запланирована на 22 октября.

Как указывает Politico, попадание в черный список может быть инициировано не только на основании подозрений в отмывании денег, но и по причине обвинений в финансировании разработки и распространения оружия массового поражения. Отмечается также, что для принятия такого решения необходимо достичь консенсуса среди всех членов группы, которая насчитывает около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южно-Африканскую Республику и Саудовскую Аравию.

Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее подчеркивал, что влияние на международные механизмы кооперации из-за политических амбиций неприемлемо. К таковым он отнес решение ФАТФ о приостановке членства РФ. По его мнению, оно никак юридически необоснованно.

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На следующей неделе Международная группа по разработке финансовых мер против отмывания денег (ФАТФ) примет решение о включении России в черный список организации. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на документ, который оказался в распоряжении журналистов. «ФАТФ... на следующей неделе примет решение о включении России в свой черный список», — передает Politico. Согласно информации, встреча органа, задачей которого является анализ кандидатур для включения в список и подтверждение оснований, запланирована на 22 октября. Как указывает Politico, попадание в черный список может быть инициировано не только на основании подозрений в отмывании денег, но и по причине обвинений в финансировании разработки и распространения оружия массового поражения. Отмечается также, что для принятия такого решения необходимо достичь консенсуса среди всех членов группы, которая насчитывает около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южно-Африканскую Республику и Саудовскую Аравию. Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее подчеркивал, что влияние на международные механизмы кооперации из-за политических амбиций неприемлемо. К таковым он отнес решение ФАТФ о приостановке членства РФ. По его мнению, оно никак юридически необоснованно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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