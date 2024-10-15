15 октября 2024

Центр Первоуральска затопило стоками, стоит жуткая вонь. Видео

Центр Первоуральска затопило стоками
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночной город. Тюмень, канализационный люк, канализация, ночь, ночной город
Центр города затапливало в начале октября из-за коммунальной аварии (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) затопило центр города около набережной. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Старотрубный опять затопило. Вонища невозможная! Объясните, что тогда чинили? Зачем воду у всего Первоуральска отключали, раз здесь снова течет ароматная жидкость из колодца», — передает возмущение очевидицы группа «Инцидент Первоуральск».

Ранее центр города был затоплен 5—6 октября. Тогда причиной разлившихся стоков по центральным улицам стала коммунальная авария. Подключился местный водоканал, который заявил о работе над проблемой и пообещал, что жителям организуют подачу воды через подвоз цистерн к домам. Но график подачи воды несколько раз сдвигался. Первоуральцы массово жаловались на отсутствие воды и даже хотели привлечь прокуратуру и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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В Первоуральске (Свердловская область) затопило центр города около набережной. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Старотрубный опять затопило. Вонища невозможная! Объясните, что тогда чинили? Зачем воду у всего Первоуральска отключали, раз здесь снова течет ароматная жидкость из колодца», — передает возмущение очевидицы группа «Инцидент Первоуральск». Ранее центр города был затоплен 5—6 октября. Тогда причиной разлившихся стоков по центральным улицам стала коммунальная авария. Подключился местный водоканал, который заявил о работе над проблемой и пообещал, что жителям организуют подачу воды через подвоз цистерн к домам. Но график подачи воды несколько раз сдвигался. Первоуральцы массово жаловались на отсутствие воды и даже хотели привлечь прокуратуру и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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