Центр Первоуральска затопило стоками, стоит жуткая вонь. Видео

Центр Первоуральска затопило стоками

16 октября 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Центр города затапливало в начале октября из-за коммунальной аварии (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) затопило центр города около набережной. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Старотрубный опять затопило. Вонища невозможная! Объясните, что тогда чинили? Зачем воду у всего Первоуральска отключали, раз здесь снова течет ароматная жидкость из колодца», — передает возмущение очевидицы группа «Инцидент Первоуральск». Ранее центр города был затоплен 5—6 октября. Тогда причиной разлившихся стоков по центральным улицам стала коммунальная авария. Подключился местный водоканал, который заявил о работе над проблемой и пообещал, что жителям организуют подачу воды через подвоз цистерн к домам. Но график подачи воды несколько раз сдвигался. Первоуральцы массово жаловались на отсутствие воды и даже хотели привлечь прокуратуру и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) затопило центр города около набережной. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Старотрубный опять затопило. Вонища невозможная! Объясните, что тогда чинили? Зачем воду у всего Первоуральска отключали, раз здесь снова течет ароматная жидкость из колодца», — передает возмущение очевидицы группа «Инцидент Первоуральск». Ранее центр города был затоплен 5—6 октября. Тогда причиной разлившихся стоков по центральным улицам стала коммунальная авария. Подключился местный водоканал, который заявил о работе над проблемой и пообещал, что жителям организуют подачу воды через подвоз цистерн к домам. Но график подачи воды несколько раз сдвигался. Первоуральцы массово жаловались на отсутствие воды и даже хотели привлечь прокуратуру и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.