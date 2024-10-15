NI: возможности оборонной промышленности России стали неожиданностью для Запада

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России функционирует со скоростью, которую мало кто на Западе считал возможной. На это указывают американские журналисты.
«Российский ОПК гораздо лучше адаптируется к ситуации на Украине, чем весь оборонный комплекс Запада в целом. На это не рассчитывали партнеры Киева», — написано в материале журнала The National Interest.
По мнению аналитиков, Россия может продолжать «штамповать самолеты советской эпохи», а также использовать боеприпасы дальнего действия и беспилотники, чтобы ослабить позиции ВСУ, держа свои самолеты подальше от украинской ПВО. При этом резервы Москвы в несколько раз превосходят возможности Киева, говорится в публикации издания.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что предприятия отечественного ОПК работают четко и ритмично. В планах до конца года — почти в 10 раз увеличить выпуск БПЛА, передает RT.
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