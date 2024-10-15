ФНС заблокировала счета челябинского предприятия, где сотрудники не видели зарплаты за август

Федеральная налоговая служба России приостановила операции по банковским счетам Бакальского рудоуправления (ООО «БРУ») в Саткинском районе Челябинской области. Организация имеет задолженность в 963 миллиона рублей в виде налогов, взносов и пеней. При этом сотрудники предприятия не могут получит зарплату за август 2024 года.
«Операции по банковским счетам Бакальского рудоуправление приостановлены по трем решениям от 14 октября 2024 года. Общая сумма задолженности составляет 963 миллиона 787 тысяч рублей. Из них 271 млн — по страховым взносам, 218 млн в виде пени», — сообщается в СБИС.
По информации челябинской организации Горно-металлургического профсоюза России, средний заработок рабочих Бакальского рудоуправления составляет 29,4 тыс рублей. При этом, к началу октября 2024 года горняки не смогли получить августовскую зарплату. В течение года с предприятия уволились 159 человек.
Как сообщало URA.RU ранее, с торгов в виде арестованного имущества продается железорудная шахта «Сидеритовая» Бакальского рудоуправления. Эта шахта, а также Ново-Бакальский, Петлинский, Сосновский карьеры были остановлены.
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