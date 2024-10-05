В Челябинской области с торгов продают арестованную шахту

В Бакале продают железорудную шахту ООО «БРУ» за 65,5 млн рублей

05 октября 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

В Бакале за 65 млн продают шахту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Саткинском районе Челябинской области с торгов продают в виде арестованного имущества железорудную шахту «Сидеритовая» Бакальского рудоуправления. Начальная цена объекта, выставленного на аукцион, составляет 65,5 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на портале «Торги России». «Объект имеет общую площадь 11558 квадратных метров и находится на промышленной площадке в Бакале. Собственником имущества является ООО „БРУ“. Начальная стоимость 65 млн 508 тыс рублей», — сообщается в условиях торгов на портале. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 7 октября. Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году шахта «Сидеритовая», а также Ново-Бакальский, Петлинский, Сосновский карьеры были остановлены. В тот момент Бакальское рудоуправление («БРУ») находилось на грани закрытия. Последние годы предприятие пребывало в тяжелом финансовом положении. В отношении его руководства возбуждались уголовные дела, судебные приставы накладывали ограничения на движение денежных средств по счетам организации, однако они пустовали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саткинском районе Челябинской области с торгов продают в виде арестованного имущества железорудную шахту «Сидеритовая» Бакальского рудоуправления. Начальная цена объекта, выставленного на аукцион, составляет 65,5 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на портале «Торги России». «Объект имеет общую площадь 11558 квадратных метров и находится на промышленной площадке в Бакале. Собственником имущества является ООО „БРУ“. Начальная стоимость 65 млн 508 тыс рублей», — сообщается в условиях торгов на портале. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 7 октября. Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году шахта «Сидеритовая», а также Ново-Бакальский, Петлинский, Сосновский карьеры были остановлены. В тот момент Бакальское рудоуправление («БРУ») находилось на грани закрытия. Последние годы предприятие пребывало в тяжелом финансовом положении. В отношении его руководства возбуждались уголовные дела, судебные приставы накладывали ограничения на движение денежных средств по счетам организации, однако они пустовали.