Россия уводит от США важного игрока в Азии

Углубление торгово-экономических связей России и Пакистана усилит позиции России в борьбе с США за влияние в странах Азии. В том числе с учетом того, что Москва поддержала желание Исламабада вступить в БРИКС, объяснила URA.RU доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко смыслы встречи премьер-министр РФ Михаила Мишустина с его пакистанским коллегой Шахбазом Шарифом во время визита в Исламабад на полях саммита глав правительств государств-членов ШОС 16 октября.
«Отношения России и Пакистана основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и интересов друг друга. Мы стремимся вывести наше сотрудничество на более высокий уровень, наполнить его конкретными проектами, новым содержанием. По линии правительства мы уделяем приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического сотрудничества с Пакистаном. У нас в январе-августе взаимный товарооборот вырос почти на 13% и превысил 57 млрд рублей, или 633 млн долларов», — отметил Мишустин.
Впрочем, это немного, считает российский премьер. Тогда как потенциал экономик двух стран большой. По словам Мишустина, Россия видит «общую задачу в формировании благоприятных условий для роста торговли, взаимных инвестиций, запуска новых перспективных проектов, в том числе в энергетике, промышленности, АПК, строительстве инфраструктуры, в логистике и транспортной сфере».
«Мы увеличили поставки российских энергоресурсов в Пакистан. Российские компании готовы принимать участие в развитии сухопутных и морских путей, благодаря выгодному географическому положению Пакистана. Ваша страна обладает серьезным транзитным потенциалом. Его использование расширит географию грузоперевозок по международному транспортному коридору „Север-Юг“ с выходом на растущие рынки Глобального Юга», — заявил Мишустин.
Отметим, что премьер начал переговоры на русском. Но у Шарифа возникли проблемы с синхронным переводом. Российский премьер не растерялся и повторил свои слова на английском. Продолжил снова на русском после того, как проблемы с переводом были решены.
Напомним, Пакистан заявил о своем желании вступить в БРИКС, и Россия поддержала это решение. Таким образом страны смогут развивать торгово-экономические отношения не только в рамках ШОС, но в будущем — и в рамках БРИКС. По словам политолога Евгении Войко, это символично. «Здесь учитывается фактор тесных пакистано-американских отношений.
Пакистан традиционно был точкой опоры в Южной Азии для Соединенных Штатов. Тем не менее, он не исключает для себя интеграцию в БРИКС. Если Пакистан вступит в БРИКС, это станет показателем того, что не все прозападные политики, союзники США идут исключительно в американском фарватере. У них есть свои национальные интересы», — отметила Войко.
Возможные сложности связаны с непростыми отношениями Пакистана с Индией и Китаем. Но, отмечает политолог, Исламабад это «не смущает». России же широкое партнерство в рамках БРИКС дает еще больше возможностей для проработки и реализации важных инфраструктурных проектов. «Это уже некое требование времени — объединение в крупные партнерства на фоне снижения доверия западным институтам. Понятно, что инфраструктуру в одночасье не построить, но сближение в политической, экономической, гуманитарной сферах — важно», — заключила политолог.
Двусторонняя встреча премьер-министров России и Пакистана состоялась на полях саммита глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. В июле этого года в Астане прошел саммит глав государств ШОС, в рамках которого было принято решение о разработке новой стратегии развития организации до 2035 года.
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