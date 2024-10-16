Мишустин готовит основу для торговой войны с США

Экспортный потенциал России расширяется через пространство Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На саммите глав правительств стран-участниц премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил о расширении логистических коридоров и системах расчетов. Все это — на пользу не только России, но и странам-партнерам, экономики которых наращивают обороты. Притормозить реализацию планов РФ и в целом ШОС, объяснили URA.RU аналитики, может лишь нестабильность в Афганистане.
23-я встреча глав правительств стран-участниц ШОС состоялась в Исламабаде. Пакистан впервые принимал у себя саммит такого уровня, а потому были предприняты беспрецедентные меры безопасности.
Саммит проходил по отработанному сценарию: встреча гостей принимающей стороной, на этот раз — Шахбазом Шарифом, совместное фотографирование и, наконец, сам форум. Премьеры выступали в алфавитном порядке (по первым буквам в названиях государств). Сразу после хозяина площадки слово (по протоколу он всегда выступает первым) взял председатель правительства Белоруссии Роман Головченко. Для него это первое участие в саммите ШОС — республика стала полноправным членом организации только в июле.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем выступлении отметил, что «на Россию оказывается нарастающее давление». «Но авторы санкций не добьются своих целей, — заверил он. –
За счет отраслей реального сектора экономики ВВП за восемь месяцев увеличился на 4,2 процента, объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии вырос почти на 11%. По итогам прошлого года, объем товарооборота со странами ШОС приблизился к 30 трлн рублей, а в первом полугодии прибавил еще 5,5%».
Мишустин подчеркнул, что Россия считает приоритетом для ШОС обеспечение транспортной связанности стран-участниц и выстраивание «надежных, эффективных логистических маршрутов». Необходимо максимально использовать транзитный потенциал с востока на запад и с севера на юг. Это позволит «нарастить грузопотоки и сделать поездки для жителей государств ШОС удобными», считает он.
Однако, по словам премьера, пока не выполняется соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. «Оно предполагает запуск шести маршрутов. Призываем коллег урегулировать разногласия и приступить к реализации договоренностей. Это будет способствовать развитию автотранспортного сообщения и сети дорог на евразийском пространстве», — убежден Мишустин.
Для реализации проектов стран ШОС премьер РФ предложил учредить специальный счет. «Через него можно оказывать поддержку инициатив на первых этапах, а осуществляться они будут через государственно-частное партнерство», — пояснил он.
А чтобы вложения в страны ШОС были более интересны для бизнеса, возможно создать независимый расчетный механизм. По мнению Мишустина, это может быть электронная платформа, банковский институт или система уполномоченных финансовых структур.
Пространство ШОС для России после резкого сокращения торгово-экономических контактов с Западом становится все более привлекательным. Поэтому, объясняют эксперты, перед правительством Мишустина стоит задача — расширять транспортные коридоры: «Север — Юг» и «Запад — Восток», а также Северный морской путь. Все они будут встроены в единую концепцию логистики в ШОС, в том числе увязаны с китайским проектом «Одни пояс — один путь».
Доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгения Войко объяснила, что коридор «Север — Юг» позволит обходить логистические препятствия, связанные с санкциями. «Если будет отлажена собственная альтернативная инфраструктура с расширением на новые страны, то для России открываются большие возможности для выхода на рынки стран ШОС и на мировые рынки. Но такая инфраструктура должна быть максимально независима от Запада», — полагает эксперт.
Выстраивание логистики для России открывает возможности не только в торговле, но в топливно-энергетической сфере. Это касается, например, строительства газопроводов — ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия), «Пакистанский поток» и «Сила Сибири — 2» (Россия — Монголия — Китай).
Наиболее перспективными эксперты считают газовые проекты в Пакистане и Индии. Там, по словам руководителя сектора новых вызовов в южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Петра Топычканова, этот рынок «очень емкий и имеет огромный потенциал». По мнению доцента кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Артема Пылина, газопровод «Пакистанский поток», который пройдет из порта Карачи в город Лахор — ключевой для России в этом регионе: по нему РФ сможет поставлять в страну сжиженный природный газ.
Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что реализация планов Москвы во многом зависит от безопасности. Поэтому директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов связывает встречу глав правительств стран ШОС с ситуацией на Ближнем Востоке, с тем, будет ли втянут Иран в большую войну. Он считает, что «любой сценарий развития событий так или иначе скажется на системе международных экономических отношений».
«Всем участникам ШОС нужно будет приспособиться. Поэтому на саммите Мишустин провел „диагностику“ ситуации и мнений коллег. От этого зависит планирование и эффективность внедрения перспективных проектов. Для России важна долгосрочная политика», — объясняет Тарасов.
Другая, серьезная проблема — Афганистан. По словам политолога Топычканова, Россия видит ШОС как пространство «мира, безопасности и процветания», где возможны интеграционные проекты, но нестабильный Афганистан тормозит их. Кабул, конечно, заявил о желании участвовать в российском проекте «Север — Юг» и стать полноправным членом ШОС. Теоретически, считает Топычканов, прогресс возможен, поскольку РФ выстраивает отношения с талибами (Талибан — запрещенная в РФ террористическая организация), Индия «имеет с ними достаточно эффективный двусторонний диалог».
«Страны ШОС могут попытаться синхронизировать свою политику в отношении Афганистана», — полагает политолог. Более того, Киргизия и Казахстан уже исключили из списка террористических организаций находящийся у власти «Талибан», а Россия заявила, что готова это сделать.
У эксперта по Афганистану Андрея Серенко взгляд на участие талибов в российских проектах, как и на вступление в ШОС, менее оптимистичен. Он убежден, что «в нынешнем виде талибы не получат никакого признания», и России нужно искать другие варианты. «Построить на территории Афганистана железную или автомобильную дорогу, газопровод невозможно — там полно террористов, местных и иностранных боевиков. Там не только „Талибан“, но и другие группировки наращивают силы. Вложение инвестиций — это вложения в никуда, — убежден Серенко. — При этом США наращивают свою военную инфраструктуру. Россия, а также приграничные с Афганистаном Китай и Иран — противники Штатов. И можно представить, какими проблемами для наших стран обернутся проекты, связанные с Афганистаном, из-за того, что американцы не захотят их реализации».
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