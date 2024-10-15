15 октября 2024

Бывший вице-мэр Челябинска Шамне подал документы на пост градоначальника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол с застройщиками. Челябинск, шамне владимир
Владимир Шамне подал документы на конкурс на пост мэра Челябинска Фото:

Бывший вице-мэр и действующий глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне подал документы для участия в конкурсе на пост градоначальника. Об этом 16 октября сообщили в гордуме.

«Шамне Владимир Валентинович, 1974 года рождения. Администрация Калининского района города Челябинска, глава», — сообщается в разделе об участниках конкурса на сайте думы.

Шамне родился в Златоусте. В 1996 году окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Позднее получил дополнительное образование во Всероссийском финансово-экономическом институте по специальности «Менеджмент».

Работал директором операционного офиса банка «Русский Стандарт» в Перми. В 2009 году назначен на должность директора челябинского филиала ООО «Мечел-Сервис» группы компаний «Мечел». С 2014 года трудился заместителем гендиректора ОАО «Энергоактив» группы компаний «ЕСН». С 2019 по 2022 годы работал заместителем мэра Челябинска по вопросам градостроительства, Затем работал замглавы и главой Калининского района.

Шамне является 11-м кандидатом, подавшим документы на конкурс на пост мэра Челябинска. Прием документов завершится 17 октября. Должность освободилась после отставки Натальи Котовой в связи с переходом на работу в Совет Федерации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший вице-мэр и действующий глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне подал документы для участия в конкурсе на пост градоначальника. Об этом 16 октября сообщили в гордуме. «Шамне Владимир Валентинович, 1974 года рождения. Администрация Калининского района города Челябинска, глава», — сообщается в разделе об участниках конкурса на сайте думы. Шамне родился в Златоусте. В 1996 году окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Позднее получил дополнительное образование во Всероссийском финансово-экономическом институте по специальности «Менеджмент». Работал директором операционного офиса банка «Русский Стандарт» в Перми. В 2009 году назначен на должность директора челябинского филиала ООО «Мечел-Сервис» группы компаний «Мечел». С 2014 года трудился заместителем гендиректора ОАО «Энергоактив» группы компаний «ЕСН». С 2019 по 2022 годы работал заместителем мэра Челябинска по вопросам градостроительства, Затем работал замглавы и главой Калининского района. Шамне является 11-м кандидатом, подавшим документы на конкурс на пост мэра Челябинска. Прием документов завершится 17 октября. Должность освободилась после отставки Натальи Котовой в связи с переходом на работу в Совет Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...