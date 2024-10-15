Бывший вице-мэр Челябинска Шамне подал документы на пост градоначальника

Бывший вице-мэр и действующий глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне подал документы для участия в конкурсе на пост градоначальника. Об этом 16 октября сообщили в гордуме.
«Шамне Владимир Валентинович, 1974 года рождения. Администрация Калининского района города Челябинска, глава», — сообщается в разделе об участниках конкурса на сайте думы.
Шамне родился в Златоусте. В 1996 году окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Позднее получил дополнительное образование во Всероссийском финансово-экономическом институте по специальности «Менеджмент».
Работал директором операционного офиса банка «Русский Стандарт» в Перми. В 2009 году назначен на должность директора челябинского филиала ООО «Мечел-Сервис» группы компаний «Мечел». С 2014 года трудился заместителем гендиректора ОАО «Энергоактив» группы компаний «ЕСН». С 2019 по 2022 годы работал заместителем мэра Челябинска по вопросам градостроительства, Затем работал замглавы и главой Калининского района.
Шамне является 11-м кандидатом, подавшим документы на конкурс на пост мэра Челябинска. Прием документов завершится 17 октября. Должность освободилась после отставки Натальи Котовой в связи с переходом на работу в Совет Федерации.
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