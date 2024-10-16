Глава правительства России Михаил Мишустин выводит на финишную прямую переговоры по строительству газопровода «Сила Сибири — 2». На полях встречи глав правительств стран-участниц ШОС Мишустин встретился с премьером Госсовета Китай Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. По словам экспертов, строительство «Силы Сибири — 2» — один из ключевых проектов в развитии экономических связей между тремя странами.
«Укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой и Монголией — нашими близкими соседями и стратегическими партнерами — является одним из наших приоритетов во внешней политике государства. Готовы вместе работать для процветания наших стран, повышения качества жизни наших граждан. Уверен, что достигнутые сегодня договоренности станут надежной основой для этого», — отметил Мишустин.
Российский премьер также подчеркнул, что сформирован «солидный базовый пакет документов», проработаны механизмы трехстороннего взаимодействия, что позволяет развивать кооперацию. Кроме того, утверждена программа создания экономического коридора «Китай — Монголия — Россия». Этот проект даст возможность совместно решать вопросы по развитию транспортной инфраструктуры, таможенного администрирования, защиты природы, сотрудничества в промышленности. Эти проекты, убежден Мишустин, в интересах всех сторон. Такое сотрудничество увязано с идеей российского лидера о построении Большого евразийского партнерства.
«Сейчас, когда формируется новая многополярная архитектура, повышается значение эффективного регионального сотрудничества. Одним из примеров которого считаем формат наших трехсторонних отношений», — сказал премьер.
Проект строительства газопровода «Сила Сибири — 2» — один из главных в трехсторонних отношениях России, Китая и Монголии. Он начал разрабатываться в 2020 году. Его мощность составит 50 млрд кубометров газа ежегодно. Трубопровод пройдет из России через Монголию в Китай. Договоренности достигнуты на уровне лидеров трех стран-участниц проекта.
Премьер-министры России, Китая и Монголии встречаются в таком составе впервые. Как объяснил URA.RU эксперт сектора международно-экономических исследований Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Виталий Ермаков, переговоры продолжаются с начала 2010-х годов. Китайская сторона стремится получить российский газ на максимально выгодных для себя ценовых условиях. Монголия же будет транзитной стороной, а поставки газа в Улан-Батор будут незначительными — около 1,5 млрд кубометров от общего объема.
Изначально газопровод планировалось пустить через Алтай. Но на текущий момент этот маршрут не согласован. Точно он будет известен после подписания соглашения о начале строительства. По словам эксперта Ермакова, маршрут через Алтай отпал, поскольку в планированной ранее точке входа (в западных провинциях Поднебесной) у Китая нет недостатка в газе: топливо туда поступает из Туркменистана, с которым подписан крупный контракт, плюс небольшие объемы — из Узбекистана и Казахстана.
«Примерно до 2030 года у Китая зарезервированы большие объемы поставок газа в северо-восточные регионы страны. Газовый баланс у них просчитан с перспективой на несколько лет. Поэтому они стараются продавить свою переговорную позицию по „Силе Сибири — 2“ и снизить цены», — отметил Ермаков.
По словам эксперта, проект может быть активизирован в случае резкого обострения отношений США и Китая с приходом Дональда Трампа или «радикальных санкционных мер против КНР, которые могут привести к блокированию поставок американского СПГ в прибрежные провинции». «Для России этот проект важен, поскольку образовались огромные свободные производственные мощности на Ямале из-за прекращения поставок в Европу. Новый трубопровод позволит частично восполнить эти потери», — объяснил Ермаков.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подтвердил, что каждая страна-участница проекта сейчас старается выбить для себя наиболее выгодные условия. «Процесс согласования идет сложный. Но в том, что контракт состоится, сомнений нет.
Выигрывают все стороны: Россия получает долгосрочный контракт на поставку газа ближайшим соседям, Монголия — оплату за транзит. И Монголия, и Китай будут иметь стабильные поставки дешевого природного газа, необходимого для развития экономики, снижение себестоимости промышленной продукции и стоимости коммунальных услуг», — заключил Ананских.
В начале сентября президент РФ Владимир Путин побывал в Монголии. В ходе переговоров с руководством страны обсуждалась тема строительства «Силы Сибири — 2».
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