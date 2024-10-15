15 октября 2024

Путин обратился к участникам всероссийского детского экофорума в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обращение Владимира Путина со сцены зачитал Алексей Текслер
Обращение Владимира Путина со сцены зачитал Алексей Текслер Фото:

Президент России Владимир Путин обратился к участникам Всероссийского детского экологического форума, проходящего в Челябинске 15 и 16 октября. Мероприятие в 2024 году вышло на новый уровень, передает слова главы государства корреспондент URA.RU.

«В нынешнем году ваш Форум вышел на новый, более масштабный уровень и объединил в Челябинске тысячи школьников из всех регионов России. Во многом благодаря таким содержательным проектам, как ваш, ребята начинают заниматься волонтерской работой, добровольчеством», — передает слова Путина корреспондент URA.RU. Обращение президент передал в письме, которое со сцены зачитал губернатор Алексей Текслер. 

Форум стартовал в Челябинске 15 октября. Команды школьников из 51 региона в первый день защищали свои проекты по сохранению природы. Всего на участие в мероприятии было подано три с половиной тысячи заявок.

В прошлом году в детском Всероссийском экофоруме приняли участие дети из 16 регионов страны. Кроме основной части на площадке также представлены мастер-классы, выставки и интерактивные зоны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин обратился к участникам Всероссийского детского экологического форума, проходящего в Челябинске 15 и 16 октября. Мероприятие в 2024 году вышло на новый уровень, передает слова главы государства корреспондент URA.RU. «В нынешнем году ваш Форум вышел на новый, более масштабный уровень и объединил в Челябинске тысячи школьников из всех регионов России. Во многом благодаря таким содержательным проектам, как ваш, ребята начинают заниматься волонтерской работой, добровольчеством», — передает слова Путина корреспондент URA.RU. Обращение президент передал в письме, которое со сцены зачитал губернатор Алексей Текслер.  Форум стартовал в Челябинске 15 октября. Команды школьников из 51 региона в первый день защищали свои проекты по сохранению природы. Всего на участие в мероприятии было подано три с половиной тысячи заявок. В прошлом году в детском Всероссийском экофоруме приняли участие дети из 16 регионов страны. Кроме основной части на площадке также представлены мастер-классы, выставки и интерактивные зоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...