Путин обратился к участникам всероссийского детского экофорума в Челябинске

Президент России Владимир Путин обратился к участникам Всероссийского детского экологического форума, проходящего в Челябинске 15 и 16 октября. Мероприятие в 2024 году вышло на новый уровень, передает слова главы государства корреспондент URA.RU.
«В нынешнем году ваш Форум вышел на новый, более масштабный уровень и объединил в Челябинске тысячи школьников из всех регионов России. Во многом благодаря таким содержательным проектам, как ваш, ребята начинают заниматься волонтерской работой, добровольчеством», — передает слова Путина корреспондент URA.RU. Обращение президент передал в письме, которое со сцены зачитал губернатор Алексей Текслер.
Форум стартовал в Челябинске 15 октября. Команды школьников из 51 региона в первый день защищали свои проекты по сохранению природы. Всего на участие в мероприятии было подано три с половиной тысячи заявок.
В прошлом году в детском Всероссийском экофоруме приняли участие дети из 16 регионов страны. Кроме основной части на площадке также представлены мастер-классы, выставки и интерактивные зоны.
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