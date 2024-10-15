«Мозги разбросаны по квартире»: дед жестоко расправился с малышом в Екатеринбурге

Екатеринбуржец, объявленный в розыск, раздробил голову полуторамесячному внуку

16 октября 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

К делу подключились следователи СКР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша В Екатеринбурге дедушка ночью 16 октября жестоко убил своего полуторамесячного внука в квартире на улице Инженерной. Об этом URA.RU сообщила соседка. «Он пришел с ночной смены, был пьяный. Схватил ребенка и бил его головой о стену», — рассказала собеседница агентства. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин. Сейчас его ищут силовики. Комментарий от свердловского СК ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге дедушка ночью 16 октября жестоко убил своего полуторамесячного внука в квартире на улице Инженерной. Об этом URA.RU сообщила соседка. «Он пришел с ночной смены, был пьяный. Схватил ребенка и бил его головой о стену», — рассказала собеседница агентства. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин. Сейчас его ищут силовики. Комментарий от свердловского СК ожидается.