«Мозги разбросаны по квартире»: дед жестоко расправился с малышом в Екатеринбурге

К делу подключились следователи СКР
новость из сюжетаВ Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша
В Екатеринбурге дедушка ночью 16 октября жестоко убил своего полуторамесячного внука в квартире на улице Инженерной. Об этом URA.RU сообщила соседка.
«Он пришел с ночной смены, был пьяный. Схватил ребенка и бил его головой о стену», — рассказала собеседница агентства.
Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин. Сейчас его ищут силовики. Комментарий от свердловского СК ожидается.
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