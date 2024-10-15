15 октября 2024

«Мозги разбросаны по квартире»: дед жестоко расправился с малышом в Екатеринбурге

Екатеринбуржец, объявленный в розыск, раздробил голову полуторамесячному внуку
© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск
К делу подключились следователи СКР Фото:
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В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша

В Екатеринбурге дедушка ночью 16 октября жестоко убил своего полуторамесячного внука в квартире на улице Инженерной. Об этом URA.RU сообщила соседка.

«Он пришел с ночной смены, был пьяный. Схватил ребенка и бил его головой о стену», — рассказала собеседница агентства.

Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин. Сейчас его ищут силовики. Комментарий от свердловского СК ожидается.

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В Екатеринбурге дедушка ночью 16 октября жестоко убил своего полуторамесячного внука в квартире на улице Инженерной. Об этом URA.RU сообщила соседка. «Он пришел с ночной смены, был пьяный. Схватил ребенка и бил его головой о стену», — рассказала собеседница агентства. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин. Сейчас его ищут силовики. Комментарий от свердловского СК ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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