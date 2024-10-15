Стали известны предварительные причины крушения Ми-8, в котором погибли пермяки

Причиной крушения вертолета Ми-8, в котором в конце августа на Камчатке погибли шесть жителей Перми, могла стать неблагоприятная погода. Еще одна возможная причина катастрофы — неготовность экипажа к полету.
«Командир воздушного судна не имел допуска к полетам по приборам. По данным кольцевых карт погоды, отмечались дымки, низкая слоистая облачность и туманы», — сообщило агентство ТАСС с ссылкой на промежуточный отчет МАК по результатам расследования авиационного ЧП.
Катастрофа вертолета произошла 31 августа на Камчатке. Ми-8 пропал вскоре после вылета. Было установлено, что он разбился, врезавшись в сопку. На борту находились 22 человека. Это три члена экипажа и 19 пассажиров. Среди них были шесть пермяков.
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