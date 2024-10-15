Стали известны предварительные причины крушения Ми-8, в котором погибли пермяки

Одной из причин катастрофы Ми-8, в которой погибли пермяки, послужила погода

16 октября 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Среди погибших в результате крушения вертолета были пермяки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 в районе вулкана Вачкажец Причиной крушения вертолета Ми-8, в котором в конце августа на Камчатке погибли шесть жителей Перми, могла стать неблагоприятная погода. Еще одна возможная причина катастрофы — неготовность экипажа к полету. «Командир воздушного судна не имел допуска к полетам по приборам. По данным кольцевых карт погоды, отмечались дымки, низкая слоистая облачность и туманы», — сообщило агентство ТАСС с ссылкой на промежуточный отчет МАК по результатам расследования авиационного ЧП. Катастрофа вертолета произошла 31 августа на Камчатке. Ми-8 пропал вскоре после вылета. Было установлено, что он разбился, врезавшись в сопку. На борту находились 22 человека. Это три члена экипажа и 19 пассажиров. Среди них были шесть пермяков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной крушения вертолета Ми-8, в котором в конце августа на Камчатке погибли шесть жителей Перми, могла стать неблагоприятная погода. Еще одна возможная причина катастрофы — неготовность экипажа к полету. «Командир воздушного судна не имел допуска к полетам по приборам. По данным кольцевых карт погоды, отмечались дымки, низкая слоистая облачность и туманы», — сообщило агентство ТАСС с ссылкой на промежуточный отчет МАК по результатам расследования авиационного ЧП. Катастрофа вертолета произошла 31 августа на Камчатке. Ми-8 пропал вскоре после вылета. Было установлено, что он разбился, врезавшись в сопку. На борту находились 22 человека. Это три члена экипажа и 19 пассажиров. Среди них были шесть пермяков.