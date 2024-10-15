15 октября 2024

«Считают западным веянием»: курганцы не спешат идти на приемы к психологам

Курганцы не хотят обращаться к психологам, считая это западной практикой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В соцзащите региона работает более 40 психологов
В соцзащите региона работает более 40 психологов Фото:

Жители Курганской области не спешат идти на приемы к психологам и психотерапевтам, считая такую практику западным веянием. Об этом рассказала первый заместитель директора Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова, передает корреспондент URA.RU с комитета по социальной политике. 

«У нас, к сожалению, в обществе не выработана культура обращения к психологам и тем более к психотерапевтам. Это считают западным веянием. Реалии сегодняшнего дня же говорят о том, что людям иногда требуется психологическая помощь, а иногда необходимо просто выговориться и рассказать о проблеме», — рассказала Ситникова.

По словам чиновницы, обеспеченность психологическими кадрами в сфере соцзащиты в Курганской области составляет 75%. Имеется 41 психолог, а должно быть 55 специалистов. В данном направлении ведется активная работа. Ситникова отметила, что работает достаточно много совместителей и на психологов идет большая нагрузка — 6500 психологических услуг за год на 41 специалиста. 60% обратившихся являются семьи с детьми и только 11% — люди пожилого возраста. 

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Жители Курганской области не спешат идти на приемы к психологам и психотерапевтам, считая такую практику западным веянием. Об этом рассказала первый заместитель директора Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова, передает корреспондент URA.RU с комитета по социальной политике.  «У нас, к сожалению, в обществе не выработана культура обращения к психологам и тем более к психотерапевтам. Это считают западным веянием. Реалии сегодняшнего дня же говорят о том, что людям иногда требуется психологическая помощь, а иногда необходимо просто выговориться и рассказать о проблеме», — рассказала Ситникова. По словам чиновницы, обеспеченность психологическими кадрами в сфере соцзащиты в Курганской области составляет 75%. Имеется 41 психолог, а должно быть 55 специалистов. В данном направлении ведется активная работа. Ситникова отметила, что работает достаточно много совместителей и на психологов идет большая нагрузка — 6500 психологических услуг за год на 41 специалиста. 60% обратившихся являются семьи с детьми и только 11% — люди пожилого возраста. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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