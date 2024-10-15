«Считают западным веянием»: курганцы не спешат идти на приемы к психологам

Жители Курганской области не спешат идти на приемы к психологам и психотерапевтам, считая такую практику западным веянием. Об этом рассказала первый заместитель директора Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова, передает корреспондент URA.RU с комитета по социальной политике.
«У нас, к сожалению, в обществе не выработана культура обращения к психологам и тем более к психотерапевтам. Это считают западным веянием. Реалии сегодняшнего дня же говорят о том, что людям иногда требуется психологическая помощь, а иногда необходимо просто выговориться и рассказать о проблеме», — рассказала Ситникова.
По словам чиновницы, обеспеченность психологическими кадрами в сфере соцзащиты в Курганской области составляет 75%. Имеется 41 психолог, а должно быть 55 специалистов. В данном направлении ведется активная работа. Ситникова отметила, что работает достаточно много совместителей и на психологов идет большая нагрузка — 6500 психологических услуг за год на 41 специалиста. 60% обратившихся являются семьи с детьми и только 11% — люди пожилого возраста.
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