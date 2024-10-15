15 октября 2024

Кобылкин высказался о запасах нефти и газа в России

Дмитрий Кобылкин: бояться дефицита нефти и газа в России не стоит
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам не стоит бояться дефицита нефти и газа, считает Кобылкин
Россиянам не стоит бояться дефицита нефти и газа, считает Кобылкин Фото:

Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин считает, что не стоит бояться дефицита топливных ресурсах в России. Отвечая на вопрос школьника на Всероссийском детском экологическом форуме (ДЭФ) в Челябинске, он заявил, что дефицит воды в мире возникнет намного раньше. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Бояться и переживать за это (отсутствия нефти и газа в РФ — прим. URA.RU) не нужно. В мире много эффективно развивающихся стран, которые не имеют нефти и газа, а у нас огромная страна. Пройдет немного лет, и вы будете свидетелями дефицита воды на земле. Она будет более ценная, поэтому все наши чистые реки и озера нам предстоит сохранить», — ответил Кобылкин школьнику из Якутии.

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что сейчас необходимо заниматься вопросами энергоэффективности и бережного отношения к ресурсам. Он отметил, что за запасы пока не стоит переживать.

Вопрос школьник задал в рамках пленарной сессии на ДЭФ. Форум проходит в Челябинске 15 и 16 октября. На мероприятии школьники из 51 региона страны представляют свои проекты, проходят мастер-классы, участвуют в выставках и интерактивных площадках. Форум официально объявлен открытым 16 октября. Перед этим Владимир Путин передал послание его участникам.

ДЭФ проводят в Челябинске уже традиционно. В 2023 году регион принял у себя команды из 16 субъектов страны.

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Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин считает, что не стоит бояться дефицита топливных ресурсах в России. Отвечая на вопрос школьника на Всероссийском детском экологическом форуме (ДЭФ) в Челябинске, он заявил, что дефицит воды в мире возникнет намного раньше. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Бояться и переживать за это (отсутствия нефти и газа в РФ — прим. URA.RU) не нужно. В мире много эффективно развивающихся стран, которые не имеют нефти и газа, а у нас огромная страна. Пройдет немного лет, и вы будете свидетелями дефицита воды на земле. Она будет более ценная, поэтому все наши чистые реки и озера нам предстоит сохранить», — ответил Кобылкин школьнику из Якутии. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что сейчас необходимо заниматься вопросами энергоэффективности и бережного отношения к ресурсам. Он отметил, что за запасы пока не стоит переживать. Вопрос школьник задал в рамках пленарной сессии на ДЭФ. Форум проходит в Челябинске 15 и 16 октября. На мероприятии школьники из 51 региона страны представляют свои проекты, проходят мастер-классы, участвуют в выставках и интерактивных площадках. Форум официально объявлен открытым 16 октября. Перед этим Владимир Путин передал послание его участникам. ДЭФ проводят в Челябинске уже традиционно. В 2023 году регион принял у себя команды из 16 субъектов страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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