Кобылкин высказался о запасах нефти и газа в России

Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин считает, что не стоит бояться дефицита топливных ресурсах в России. Отвечая на вопрос школьника на Всероссийском детском экологическом форуме (ДЭФ) в Челябинске, он заявил, что дефицит воды в мире возникнет намного раньше. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Бояться и переживать за это (отсутствия нефти и газа в РФ — прим. URA.RU) не нужно. В мире много эффективно развивающихся стран, которые не имеют нефти и газа, а у нас огромная страна. Пройдет немного лет, и вы будете свидетелями дефицита воды на земле. Она будет более ценная, поэтому все наши чистые реки и озера нам предстоит сохранить», — ответил Кобылкин школьнику из Якутии.
Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что сейчас необходимо заниматься вопросами энергоэффективности и бережного отношения к ресурсам. Он отметил, что за запасы пока не стоит переживать.
Вопрос школьник задал в рамках пленарной сессии на ДЭФ. Форум проходит в Челябинске 15 и 16 октября. На мероприятии школьники из 51 региона страны представляют свои проекты, проходят мастер-классы, участвуют в выставках и интерактивных площадках. Форум официально объявлен открытым 16 октября. Перед этим Владимир Путин передал послание его участникам.
ДЭФ проводят в Челябинске уже традиционно. В 2023 году регион принял у себя команды из 16 субъектов страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!