Губернатор Челябинской области Алексей Текслер официально объявил открытым Всероссийский детский экофорум в областном центре. Вместе с главой региона на сцену вышли председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, замминистра экологии Максим Корольков и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, передает корреспондент URA.RU.
«Детский экологический форум объявляю открытым», — заявил Текслер со сцены. Зал разразился овациями.
Кобылкин поздравил участников форума, передав слова поддержки от депутатов Госдумы, экологов и представителя президента по экологии Сергея Иванова. Председатель экокомитета отметил, что выбирать экологию в качестве профессиональной сферы без души нельзя. Он подчеркнул, что рад большому количеству регионов страны на площадке.
Радионова в своей речи пожелала, чтобы следующее поколение не нуждалось в Росприроднадзоре. Она отметила, что молодежь нужна ведомству. Корольков же передал поздравления от министра экологии и подчеркнул, что эколог — это призвание.
Форум проходит в Челябинске 15 и 16 октября. В первый день школьников из 51 региона страны защищали свои проекты перед учеными и комиссией. Перед официальным открытием к участникам обратился президент России Владимир Путин. В 2023 году Челябинск принял команды из 16 регионов, кроме проектов были представлены также интерактивные площадки, мастер-классы и выставки.
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