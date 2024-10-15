15 октября 2024

В полиции ХМАО назначен новый глава отдела по борьбе с экстремизмом

Отдел по борьбе с экстремизмом в полиции ХМАО возглавил Максим Раецкий
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Раецкий возглавил Центр "Э" в УМВД ХМАО
Максим Раецкий возглавил Центр "Э" в УМВД ХМАО Фото:

Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин назначил новым начальником Центра по борьбе с экстремизмом Максима Раецкого. Пост оставался вакантным с января, когда бывший руководитель Виталий Провоторов возглавил управление полиции Сургута.

«Ветохин остается верен себе. Не привозит ставропольских силовиков, а продвигает по карьерной лестнице местных югорчан», — рассказал URA.RU инсайдер, близкий к силовым структурам.

Информацию о назначении агентству подтвердили в пресс-службе УМВД. «Максим Раецкий много лет в управлении. Он ранее занимал должность заместителя начальника центра по противодействия экстремизму и хорошо себя зарекомендовал», — сообщили в полиции.

Ранее URA.RU писало, что главный борец с коррупцией из полиции ХМАО Борис Дмитриев уходит в отставку. Временно исполнять обязанности руководителя будет Сергей Дидух.

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Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин назначил новым начальником Центра по борьбе с экстремизмом Максима Раецкого. Пост оставался вакантным с января, когда бывший руководитель Виталий Провоторов возглавил управление полиции Сургута. «Ветохин остается верен себе. Не привозит ставропольских силовиков, а продвигает по карьерной лестнице местных югорчан», — рассказал URA.RU инсайдер, близкий к силовым структурам. Информацию о назначении агентству подтвердили в пресс-службе УМВД. «Максим Раецкий много лет в управлении. Он ранее занимал должность заместителя начальника центра по противодействия экстремизму и хорошо себя зарекомендовал», — сообщили в полиции. Ранее URA.RU писало, что главный борец с коррупцией из полиции ХМАО Борис Дмитриев уходит в отставку. Временно исполнять обязанности руководителя будет Сергей Дидух.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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