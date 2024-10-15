В полиции ХМАО назначен новый глава отдела по борьбе с экстремизмом

Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин назначил новым начальником Центра по борьбе с экстремизмом Максима Раецкого. Пост оставался вакантным с января, когда бывший руководитель Виталий Провоторов возглавил управление полиции Сургута.
«Ветохин остается верен себе. Не привозит ставропольских силовиков, а продвигает по карьерной лестнице местных югорчан», — рассказал URA.RU инсайдер, близкий к силовым структурам.
Информацию о назначении агентству подтвердили в пресс-службе УМВД. «Максим Раецкий много лет в управлении. Он ранее занимал должность заместителя начальника центра по противодействия экстремизму и хорошо себя зарекомендовал», — сообщили в полиции.
Ранее URA.RU писало, что главный борец с коррупцией из полиции ХМАО Борис Дмитриев уходит в отставку. Временно исполнять обязанности руководителя будет Сергей Дидух.
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