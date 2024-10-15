15 октября 2024

Власти Сургута решили поставить в город новые автобусы через Минтранс РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Сургута планирует приобрести 120 новых автобусов
Мэрия Сургута планирует приобрести 120 новых автобусов Фото:

Мэрия Сургута подала заявку в Министерство транспорта на закупку 120 дополнительных автобусов для улучшения общественных перевозок. Об этом заявил мэр города Максим Слепов во время пресс-конференции, в которой участвовал корреспондент URA.RU.

«Подали заявку в Министерство транспорта на дополнительно 120 автобусов. Сейчас вся страна меняет подвижной состав автобусов, и у производителей нет достаточного количества транспорта в свободном доступе», — отметил глава города.

За последний год городской автобусный парк пополнился 40 новыми машинами: 30 из которых были взяты в лизинг, а 10 — приобретены напрямую. Однако, по словам мэра, этого недостаточно для полного удовлетворения спроса на общественный транспорт, поэтому было решено подать заявку на дополнительные автобусы. Сургут также планирует расширять существующие маршруты и менять подвижной состав в зависимости от потребностей горожан.

Ранее URA.RU писало, что куратор транспортной реформы в Сургуте Александр Попов пожаловался на дефицит новых автобусов. Руководство СПОПАТ надеется на поддержку округа.

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Мэрия Сургута подала заявку в Министерство транспорта на закупку 120 дополнительных автобусов для улучшения общественных перевозок. Об этом заявил мэр города Максим Слепов во время пресс-конференции, в которой участвовал корреспондент URA.RU. «Подали заявку в Министерство транспорта на дополнительно 120 автобусов. Сейчас вся страна меняет подвижной состав автобусов, и у производителей нет достаточного количества транспорта в свободном доступе», — отметил глава города. За последний год городской автобусный парк пополнился 40 новыми машинами: 30 из которых были взяты в лизинг, а 10 — приобретены напрямую. Однако, по словам мэра, этого недостаточно для полного удовлетворения спроса на общественный транспорт, поэтому было решено подать заявку на дополнительные автобусы. Сургут также планирует расширять существующие маршруты и менять подвижной состав в зависимости от потребностей горожан. Ранее URA.RU писало, что куратор транспортной реформы в Сургуте Александр Попов пожаловался на дефицит новых автобусов. Руководство СПОПАТ надеется на поддержку округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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