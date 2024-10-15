Власти Сургута решили поставить в город новые автобусы через Минтранс РФ

Мэрия Сургута подала заявку в Министерство транспорта на закупку 120 дополнительных автобусов для улучшения общественных перевозок. Об этом заявил мэр города Максим Слепов во время пресс-конференции, в которой участвовал корреспондент URA.RU.
«Подали заявку в Министерство транспорта на дополнительно 120 автобусов. Сейчас вся страна меняет подвижной состав автобусов, и у производителей нет достаточного количества транспорта в свободном доступе», — отметил глава города.
За последний год городской автобусный парк пополнился 40 новыми машинами: 30 из которых были взяты в лизинг, а 10 — приобретены напрямую. Однако, по словам мэра, этого недостаточно для полного удовлетворения спроса на общественный транспорт, поэтому было решено подать заявку на дополнительные автобусы. Сургут также планирует расширять существующие маршруты и менять подвижной состав в зависимости от потребностей горожан.
Ранее URA.RU писало, что куратор транспортной реформы в Сургуте Александр Попов пожаловался на дефицит новых автобусов. Руководство СПОПАТ надеется на поддержку округа.
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