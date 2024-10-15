Общество ЖКХ и Городская среда Власти показали, как будет выглядеть ледовый городок в Челябинске. Видео Ледовый городок «Остров сокровищ» появится в центре Челябинска в конце декабря 16 октября 2024 в 13:07 Размер текста - 17 + Проект ледового городка уже разработан, воплотить его в жизнь предстоит скульпторам и художникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске темой главного ледового городка в 2025 году станет «Остров сокровищ». Как будет выглядеть главная новогодняя площадка, 16 октября показали в пресс-службе мэрии. «Синоптики опять обещают снег. Значит, уже пора представить, каким будет главный ледовый городок Южного Урала», — сообщили в пресс-службе. На данный момент уже разработан проект городка, который еще предстоит воплотить художникам и скульпторам. Оценить тематический ледовый городок челябинцы и гости городка смогут в конце декабря. Ранее челябинцы выбрали концепцию главного ледового городка к следующему Новому году. Из шести вариантов больше всех предпочтений было отдано тематике «Остров сокровищ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске темой главного ледового городка в 2025 году станет «Остров сокровищ». Как будет выглядеть главная новогодняя площадка, 16 октября показали в пресс-службе мэрии. «Синоптики опять обещают снег. Значит, уже пора представить, каким будет главный ледовый городок Южного Урала», — сообщили в пресс-службе. На данный момент уже разработан проект городка, который еще предстоит воплотить художникам и скульпторам. Оценить тематический ледовый городок челябинцы и гости городка смогут в конце декабря. Ранее челябинцы выбрали концепцию главного ледового городка к следующему Новому году. Из шести вариантов больше всех предпочтений было отдано тематике «Остров сокровищ». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям