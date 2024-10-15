В Челябинске темой главного ледового городка в 2025 году станет «Остров сокровищ». Как будет выглядеть главная новогодняя площадка, 16 октября показали в пресс-службе мэрии.
«Синоптики опять обещают снег. Значит, уже пора представить, каким будет главный ледовый городок Южного Урала», — сообщили в пресс-службе.
На данный момент уже разработан проект городка, который еще предстоит воплотить художникам и скульпторам. Оценить тематический ледовый городок челябинцы и гости городка смогут в конце декабря.
Ранее челябинцы выбрали концепцию главного ледового городка к следующему Новому году. Из шести вариантов больше всех предпочтений было отдано тематике «Остров сокровищ».
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