15 октября 2024

Власти показали, как будет выглядеть ледовый городок в Челябинске. Видео

Ледовый городок «Остров сокровищ» появится в центре Челябинска в конце декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка. Челябинск, ледовый городок
Проект ледового городка уже разработан, воплотить его в жизнь предстоит скульпторам и художникам Фото:

В Челябинске темой главного ледового городка в 2025 году станет «Остров сокровищ». Как будет выглядеть главная новогодняя площадка, 16 октября показали в пресс-службе мэрии.

«Синоптики опять обещают снег. Значит, уже пора представить, каким будет главный ледовый городок Южного Урала», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент уже разработан проект городка, который еще предстоит воплотить художникам и скульпторам. Оценить тематический ледовый городок челябинцы и гости городка смогут в конце декабря.

Ранее челябинцы выбрали концепцию главного ледового городка к следующему Новому году. Из шести вариантов больше всех предпочтений было отдано тематике «Остров сокровищ».

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В Челябинске темой главного ледового городка в 2025 году станет «Остров сокровищ». Как будет выглядеть главная новогодняя площадка, 16 октября показали в пресс-службе мэрии. «Синоптики опять обещают снег. Значит, уже пора представить, каким будет главный ледовый городок Южного Урала», — сообщили в пресс-службе. На данный момент уже разработан проект городка, который еще предстоит воплотить художникам и скульпторам. Оценить тематический ледовый городок челябинцы и гости городка смогут в конце декабря. Ранее челябинцы выбрали концепцию главного ледового городка к следующему Новому году. Из шести вариантов больше всех предпочтений было отдано тематике «Остров сокровищ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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