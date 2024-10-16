Семья погибших в Охотском море Пичугиных обвинила госструктуры в халатности

16 октября 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Семья Пичугиных многократно обращалась в МЧС с просьбой продолжать поиски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семья Ильи и Сергея Пичугиных, погибших в Охотском море, выражает недовольство действиями государственных структур, обвиняя их в халатности. По мнению родных, соответствующие органы не добросовестно исполнили свои обязанности. «Пичугины говорят: их близкие умерли из-за госструктур, которые недобросовестно выполняли свою работу», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что родственники погибших не винят выжившего Михаила Пичугина. Мать погибшего подростка Наталья и ее брат Сергей многократно обращались в МЧС и прокуратуру с просьбой продолжить поиски, однако им отвечали, что нет финансирования на вертолеты. Пичугины были вынуждены сами организовывать поисковые работы, ездя по берегам Хабаровска и Сахалина, и нанимая людей. Спасатели лишь несколько раз использовали вертолет, отказываясь взять родственников на борт, несмотря на их желание участвовать. Власти утверждали, что в море найти маленькую лодку практически невозможно, передали в telegram-канале. В Охотском море трое мужчин — Михаил и Сергей Пичугины, а также сын Сергея Илья — дрейфовали на катамаране «Байкат» два месяца. Двое из них, включая Илью, погибли, но Михаилу удалось спастись. Михаил рассказал, что его брат Сергей потерял рассудок после смерти сына. Против Михаила может быть возбуждено уголовное дело, если выяснится, что на лодке не было необходимого оборудования, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья Ильи и Сергея Пичугиных, погибших в Охотском море, выражает недовольство действиями государственных структур, обвиняя их в халатности. По мнению родных, соответствующие органы не добросовестно исполнили свои обязанности. «Пичугины говорят: их близкие умерли из-за госструктур, которые недобросовестно выполняли свою работу», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что родственники погибших не винят выжившего Михаила Пичугина. Мать погибшего подростка Наталья и ее брат Сергей многократно обращались в МЧС и прокуратуру с просьбой продолжить поиски, однако им отвечали, что нет финансирования на вертолеты. Пичугины были вынуждены сами организовывать поисковые работы, ездя по берегам Хабаровска и Сахалина, и нанимая людей. Спасатели лишь несколько раз использовали вертолет, отказываясь взять родственников на борт, несмотря на их желание участвовать. Власти утверждали, что в море найти маленькую лодку практически невозможно, передали в telegram-канале. В Охотском море трое мужчин — Михаил и Сергей Пичугины, а также сын Сергея Илья — дрейфовали на катамаране «Байкат» два месяца. Двое из них, включая Илью, погибли, но Михаилу удалось спастись. Михаил рассказал, что его брат Сергей потерял рассудок после смерти сына. Против Михаила может быть возбуждено уголовное дело, если выяснится, что на лодке не было необходимого оборудования, передает 360.ru.