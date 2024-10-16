В Екатеринбурге дед раздробил голову внуку на глазах у родных: главное о резонансном убийстве

В Екатеринбурге на глазах у семьи дедушка раздробил голову новорожденному внуку

16 октября 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Силовики задержали убийцу в заброшенном здании на Грибоедова Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша В Екатеринбурге 45-летний Дмитрий Кучин обвиняется в убийстве новорожденного внука. Преступление случилось в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. Убийцу искали порядка 150 сотрудников силовых структур. Его задержали на улице Грибоедова. Вся важная информация к этому часу — в сбойке URA.RU. Что произошло В 01:40 в полицию поступил тревожный звонок о громком плаче ребенка в коммунальной квартире на улице Инженерной. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили младенца с раздробленной головой. Согласно данным URA.RU, Кучин, вернувшись домой с работы в 23:45, увидел плачущего внука и, поддавшись гневу, нанес ему смертельные травмы. Источник агентства добавил, что мужчина взял младенца за ногу и несколько раз ударил головой об пол. После содеянного Кучин скрылся. Мужчина ранее был шесть раз судим. Поиски убийцы На розыск Кучина были ориентированы все наряды полиции уральской столицы. В общей сложности, розыском мужчины занималось порядка 150 сотрудников полиции. Кучина задержали недалеко от дома на улице Грибоедова. Он пытался скрыться в заброшенном здании, прежде чем его поймали. Дело находится на личном контроле руководства ГУ МВД по Свердловской области. Уголовное дело По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. В ходе расследования будут тщательно проверены все обстоятельства дела, допрошены свидетели, а также проведены судебно-медицинские экспертизы. Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Соседи об убийце и семье Со слов знакомых семьи, Кучин вел себя странно в последние дни. Соседи отмечают, что он часто появлялся в нетрезвом состоянии, его поведение становилось все более агрессивным. «Кучин кричал, что все сожжет и все поплатятся, ходил возле машин на стоянке у дома. Он говорил, мы все будем плакать, он нас подожжет», — рассказал сосед Михаил. Кучин, по словам соседей, разгуливал во дворе с криками о мести. Некоторые жильцы утверждают, что слышали женские крики около часа ночи. В квартире в момент убийства находились еще двое детей. Родственники боятся сообщить о трагедии родному отцу, который находится на СВО — жене страшно за его возможную реакцию. Вся актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 45-летний Дмитрий Кучин обвиняется в убийстве новорожденного внука. Преступление случилось в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. Убийцу искали порядка 150 сотрудников силовых структур. Его задержали на улице Грибоедова. Вся важная информация к этому часу — в сбойке URA.RU. В 01:40 в полицию поступил тревожный звонок о громком плаче ребенка в коммунальной квартире на улице Инженерной. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили младенца с раздробленной головой. Согласно данным URA.RU, Кучин, вернувшись домой с работы в 23:45, увидел плачущего внука и, поддавшись гневу, нанес ему смертельные травмы. Источник агентства добавил, что мужчина взял младенца за ногу и несколько раз ударил головой об пол. После содеянного Кучин скрылся. Мужчина ранее был шесть раз судим. На розыск Кучина были ориентированы все наряды полиции уральской столицы. В общей сложности, розыском мужчины занималось порядка 150 сотрудников полиции. Кучина задержали недалеко от дома на улице Грибоедова. Он пытался скрыться в заброшенном здании, прежде чем его поймали. Дело находится на личном контроле руководства ГУ МВД по Свердловской области. По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. В ходе расследования будут тщательно проверены все обстоятельства дела, допрошены свидетели, а также проведены судебно-медицинские экспертизы. Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Со слов знакомых семьи, Кучин вел себя странно в последние дни. Соседи отмечают, что он часто появлялся в нетрезвом состоянии, его поведение становилось все более агрессивным. «Кучин кричал, что все сожжет и все поплатятся, ходил возле машин на стоянке у дома. Он говорил, мы все будем плакать, он нас подожжет», — рассказал сосед Михаил. Кучин, по словам соседей, разгуливал во дворе с криками о мести. Некоторые жильцы утверждают, что слышали женские крики около часа ночи. В квартире в момент убийства находились еще двое детей. Родственники боятся сообщить о трагедии родному отцу, который находится на СВО — жене страшно за его возможную реакцию. Вся актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции агентства.